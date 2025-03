Bach: Keine Wahl zwischen Männern und einer Frau

Der scheidende Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, glaubt nicht, dass die Wahl der Simbabwerin Kirsty Coventry zu seiner Nachfolgerin als Sieg der Frauen über die Männer anzusehen ist. Man solle das Votum der IOC-Mitglieder "nicht darauf reduzieren, dass sechs Männer und eine Frau teilgenommen haben", sagte der 71-jährige Unterfranke, der sein Amt Ende Juni an die 30 Jahre jüngere Coventry übergibt.

Er werde sie "zu einer dreimonatigen Übergangsphase in die Verwaltung einladen", kündigte Bach an, der Coventry jahrelang gefördert und ihre Wahl unter den sieben Bewerbern allem Anschein nach favorisiert hat: "Wir haben alles dafür vorbereitet, damit sie am 24. Juni ihre Stelle antreten und ihre Arbeit aufnehmen kann", denn die Olympischen Winterspiele im Februar 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo "warten nicht".

Coventry verfüge trotz ihrer für eine Spitzenfunktionärin jungen Jahre "über Erfahrung", sagte Bach und zählte auf: "Sie war mehrere Jahre lang Mitglied des IOC-Exekutivrats. Sie leitete die Athletenkommission in sehr turbulenten Zeiten für Sportler. Sie war eine erfolgreiche Ministerin in Simbabwe und verfügt daher über Führungserfahrung."