Corona-Fall im australischen Olympiateam

Anzeige

Eine australische Wasserballerin ist kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris positiv auf Corona getestet worden. Das teilte Anna Meares, Australiens Delegationsleiterin, am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit. Große Sorgen vor einer Ausbreitung im Team macht sich die 40-Jährige jedoch nicht. Covid würde nicht anders behandelt werden als andere Viren wie bei einer Grippe, sagte Meares: "Das ist nicht Tokio."

Die Corona-Pandemie hatte die Sommerspiele 2021 in Japan und die Winterspiele 2022 in Peking extrem beeinträchtigt. Zuschauer waren in Tokio nicht und in China kaum zugelassen. Strenge Protokolle für alle Teilnehmenden an den Spielen sorgten dafür, dass sich das Virus nicht ausbreitete.

Meares versicherte, dass es der Spielerin "nicht besonders schlecht" gehe und sie sogar trainiere. Untergebracht sei sie jedoch in einem Einzelzimmer, "enge Kontakte werden überwacht und getestet", sagte Meares.

Corona war zuletzt in Frankreich wieder auf dem Vormarsch. Bei der Tour de France hatte es im Fahrerfeld mehrere Fälle gegeben. Als Reaktion darauf führte die Tour eine Maskenpflicht für Medienvertreter in den Bereichen ein, in denen sie Kontakt zu den Sportlern hatten.