DOSB schickt 90 Athleten zu den Winter Youth Olympic Games

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) entsendet 90 Athletinnen und Athleten (54 Frauen, 36 Männer) im Alter von 15 bis 18 Jahren zu den vierten Winter Youth Olympic Games (YOG) nach Gangwon. Die Spiele in Südkorea finden vom 19. Januar bis 1. Februar statt. Insgesamt treten 1900 Athletinnen und Athleten aus 81 Nationen in insgesamt 81 Medaillenentscheidungen gegeneinander an.

Die Winter Youth Olympic Games waren für den deutschen Nachwuchs Sprungbretter zu den Olympischen Winterspielen. Skispringer Andreas Wellinger holte in Innsbruck 2012 Gold im Mixed-Wettbewerb, um dann bei den folgenden Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 Mannschaftsgold und in Pyeongchang 2018 Einzelgold von der Normalschanze zu gewinnen.

Auch Laura Nolte, Olympiasiegerin im Zweierbob in Peking 2022, gewann Gold im Monobob bei den YOG 2016 in Lillehammer. Gleiches gilt für Langläuferin Victoria Carl. Die ebenfalls in Peking mit dem Olympiasieg im Teamsprint dekorierte Skilangläuferin holte bereits 2012 Gold mit der Mixed-Staffel Skilanglauf/Biathlon bei den YOG in Innsbruck.