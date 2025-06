Erste IOC-Präsidentin: Bach übergibt an Coventry

Kirsty Coventry hat am 131. Jahrestag der Gründung des Internationalen Olympischen Komitees als erste Frau das Präsidentenamt der Ringe-Organisation angetreten. Die 41-jährige Simbabwerin übernahm bei einer Zeremonie am IOC-Sitz in Lausanne offiziell die Amtsgeschäfte von Thomas Bach, der 2013 zum neunten Präsidenten gewählt worden war und nach zwölf Jahren turnusmäßig ausscheidet. Aus den Händen Coventrys erhielt er am Montag den Olympischen Orden in Gold.

Coventry, die von Bach einen goldenen Schlüssel mit den fünf Olympischen Ringen bekam, dankte ihrem Vorgänger für "Leidenschaft und Hingabe über zwölf Jahre", Bach habe "uns durch äußerst turbulente Zeiten navigiert".

Coventry machte deutlich, dass sie Bachs Kurs fortsetzen will. Die olympische Bewegung sei "eine Plattform, die es den Menschen erlaubt, ihre Träume zu erreichen". Als IOC-Präsidentin wolle sie "weiterhin inspirieren und Leben verändern". Dabei rief Coventry, wie stets auch Bach, die IOC-Mitglieder zum Zusammenhalt auf: "Unsere Bewegung ist wie ein Spinnennetz. Es ist komplex, wunderschön und stark. Aber es funktioniert nur, wenn wir zusammenarbeiten."

Coventry war am 20. März bei der 144. IOC-Vollversammlung im griechischen Costa Navarino im ersten Durchgang zur Nachfolgerin von Bach gewählt worden. Die zweimalige Schwimm-Olympiasiegerin wurde von dem gebürtigen Würzburger gefördert, war etwa Mitglied der IOC-Exekutive und darf als Wunschnachfolgerin des 71-Jährigen angesehen werden.

Bach, Fecht-Olympiasieger von 1976, legte mit der Amtsübergabe auch seine IOC-Mitgliedschaft nieder, er wurde von den Mitgliedern im März aber bereits zum Ehrenpräsidenten gewählt.

Bei Coventry werde "die olympische Bewegung in besten Händen sein, deswegen bin ich heute zufrieden, dankbar und voller Freude", sagte Bach am Montag und rief den Mitgliedern zu: "Mit Ihrer Wahl haben Sie eine kraftvolle Nachricht an die Welt gesendet." Coventry werde "immer unsere Werte an die erste Stelle setzen".

Bereits am Mittwoch und Donnerstag hält Coventry, die zunächst für acht Jahre gewählt ist, ihre erste Exekutivsitzung ab.