Erstmals Geschlechterparität bei Olympia in Paris

Bei den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) wird erstmals vollständige Geschlechterparität in Bezug auf die Anzahl der Athleten erreicht werden. Das bekräftigte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Dienstag und damit drei Tage vor dem Internationalen Frauentag am 8. März. "Wir stehen kurz davor, einen der wichtigsten Momente in der Geschichte der Frauen bei den Olympischen Spielen und im Sport insgesamt zu feiern", sagte IOC-Präsident Thomas Bach.

Die Anzahl der Teilnehmerinnen an Olympischen Spielen hatte sich im Laufe der Jahre kontinuierlich erhöht - während bei den Olympischen Spielen in der französischen Hauptstadt 1900 nur 2,2 Prozent der Teilnehmer weiblich waren, waren es bei den Wettkämpfen in Tokio 2021 schon 48 Prozent. "Wir freuen uns auf Paris 2024, wo wir die Ergebnisse der enormen Anstrengungen der Olympischen Bewegung sehen und weibliche Vorreiterinnen zum Leben erwecken werden", fügte Bach hinzu: "Das ist unser Beitrag zu einer Welt mit mehr Gleichberechtigung der Geschlechter."