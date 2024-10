Fourcade will Organisationschef für Olympia 2030 werden

Der frühere Biathlon-Champion Martin Fourcade möchte bei den Olympischen Spielen 2030 in Frankreich Chef des Organisationskomitees werden. Dies kündigte der fünfmalige Olympiasieger am Mittwoch in einem Interview mit der französischen Sportzeitung L'Equipe an. "Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass ich es besser machen kann, würde ich mich nicht engagieren", sagte Fourcade. Die Spiele 2030 finden in den Regionen Provence-Alpes-Cote d'Azur mit dem Zentrum Nizza und Auvergne-Rhone-Alpes statt.

"Es ist ein wenig theatralisch, es so zu sagen, aber wir stehen an einem Wendepunkt der Winterspiele und an einem wichtigen Moment in der Geschichte der französischen Bergwelt und ihrer Herausforderungen. Ich fühle mich in dieser Verantwortung, dieses Projekt zu tragen, um diesem Engagement einen Sinn zu geben und es zu konkretisieren", betonte Fourcade. Sein "Ehrgeiz" für die Organisation der Spiele sei "stark ausgeprägt", er wolle "magische Spiele" schaffen.

Fourcade galt bereits seit Vergabe der Winterspiele als einer der Favoriten auf die Chefrolle im Organisationskomitee. In dieser Woche kommen die Förderer der Olympischen Spiele 2030 in Matignon zu Beratungen zusammen. Zuletzt hatte die Exekutive den Präfekten Pierre-Antoine Molina zum interministeriellen Delegierten für die Olympischen und Paralympischen Spiele ernannt. Fourcade war von 2009 bis 2020 einer der besten Biathleten der Welt.