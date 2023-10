Frankreichs Sportministerin: Neutraler Status "eine Lösung"

Anzeige

Für Frankreichs Sportministerin Amelie Oudea-Castera wäre die Teilnahme russischer und belarussischer Athleten unter neutraler Flagge an den Olympischen Spielen 2024 in Paris keine Überraschung mehr. Sie denke, dies sei "eine Lösung, auf die sich der Sport zubewegt", sagte die Politikerin einen Tag nach Erteilen der Starterlaubnis für russische und belarussische Sportler als Neutrale bei den Paralympics.

"Wir erinnern uns, dass dies bereits die Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees an die Verbände war, die sich größtenteils dieser Bewegung angeschlossen haben", erläuterte Oudea-Castera am Rande des Spiels der Rugby-WM zwischen Fidschi und Georgien in Bordeaux.

Am 28. März hatte das IOC den internationalen Fachverbänden empfohlen, die Teilnahme russischer und belarussischer Sportler als neutrale Einzelathleten an internationalen Wettkämpfen zuzulassen. Eine Entscheidung über den Start von Aktiven aus beiden Ländern im kommenden Sommer in Paris steht aber noch aus. "Wir werden sehen, welche Entscheidung das IOC trifft, wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder bis zum Ende des Jahres", so Oudea-Castera. Das IOC sprach bislang stets davon, "zu gegebener Zeit" zu entscheiden.

Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, der Gastgeberstadt der Olympischen Spiele (26. Juli bis 11. August 2024) sowie der Paralympics (28. August bis 8. September), hatte sich im Februar dagegen ausgesprochen, dass russische Sportler nach Paris kommen, "solange in der Ukraine Krieg herrscht".