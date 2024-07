Fußball bei Olympia 2024: Warum sind Deutschlands Männer nicht qualifiziert?

Kevin Durant (Phoenix Suns) - Small Forward/ Power Forward

In den vergangenen Jahren laborierte KD häufig an Verletzungen und absolvierte dementsprechend wenig Spiele. In der laufenden Spielzeit ist er jedoch fit und zeigt, warum er für viele der beste Scorer der NBA ist. Für den "Slim Reaper" gibt es keinen schlechten Wurf. Kevin Durant sollte in der Starting-Five der US-Amerikaner gesetzt sein. © Getty Images