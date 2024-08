2. Bundesliga: HSV-Trainer Steffen Baumgart beweist bei Köln-Comeback rare Qualität - ein Kommentar

Anzeige

Steffen Baumgart gewinnt bei der Rückkehr zu seinem Ex-Verein 1. FC Köln mit dem Hamburger SV. Ohne Frage ein besonderes Spiel für den Kulttrainer, der aber gerade während und nach dem Spiel einen seltenen Charakterzug zeigt. Ein Kommentar.

Aus Köln berichtet Julian Huter

Als Steffen Baumgart nach dem 2:1-Sieg seiner Hamburger beim 1. FC Köln zum ran-Interview kam, war ihm die Erleichterung anzumerken. Ohne Zweifel hatte sich auf dem Cheftrainer viel Druck aufgebaut. Endlich soll der Aufstieg mit dem HSV gelingen - inzwischen im siebten Anlauf, dazu die emotionale Rückkehr zu seiner alten Wirkungsstätte.

Was dann folgte, war doch erstaunlich: Er setzte nicht etwa zu einem Loblied auf die kämpferische Leistung seines Teams an, wie es inzwischen so oft Usus ist. Er wollte die Kölner ausdrücklich nicht loben - für den Verlierer ist das ein schwacher Trost. Doch er gab offen zu, dass viele Umstände dem HSV an diesem Abend "in die Karten gespielt" hätten. Das berühmte Quäntchen - oder vielleicht in diesem Fall auch Quantum Glück.

Am emotionalsten wurde er, als er Kölns 20 Jahre alten Torhüter Jonas Urbig nach dessen bitteren Patzer verteidigte: "Bei Jonas müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Ihm unterläuft dieser eine Patzer und danach spielt er ein souveränes Spiel - und das in dem Alter. Ich finde, wir sollten da ganz ruhig sein. Jonas ist eines der größten Torwart-Talente, die wir in Deutschland haben. Das wissen alle."

Diese Aussage beweist exemplarisch, was für ein feiner Sportsmann Baumgart ist, welch feines Gespür er für die Gefühlswelt seiner - und anderer Spieler - hat. Es wirkt nicht aufgesetzt, man nimmt ihm diese Aussage komplett ab. In einer Zeit im modernen Fußball, in der die allermeisten nur auf sich fokussiert sind und Individualismus immer mehr Überhand nimmt, ist Baumgart eine Rarität.