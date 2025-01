IOC vergibt auch Jugend-Winterspiele nach Italien

Die fünften Olympischen Jugend-Winterspiele finden 2028 erneut in Italien und praktisch auf den Anlagen von Mailand/Cortina 2026 statt. Die Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) stimmte am Donnerstag bei ihrer 143. Session in Lausanne für die Vergabe an das Projekt Dolomiti Valtellina.