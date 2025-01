L.A. 2028: Trump verspricht größtmögliche Unterstützung

Angesichts der verheerenden Brände in Los Angeles hat der designierte US-Präsident Donald Trump den Olympia-Machern für die Spiele 2028 in dem kalifornischen Katastrophengebiet größtmögliche Unterstützung zugesichert. Angaben des US-Nachrichtenportals Axios zufolge wies Trump bei einem Besuch des Organisationskomitee-Vorsitzenden Casey Wasserman in seiner Residenz Mar-a-Lago Spekulationen über eine Verlegung der Spiele aufgrund der Zerstörungen durch die Flammen entschieden zurück.

"Das sind Amerikas Spiele. Sie sind für L.A. wichtiger als jemals zuvor. Ich werde das auf jede mögliche Weise unterstützen und sie zu den größten Spielen machen", zitierte Axios Wasserman-Aussagen über Statements von Trump während des Treffens in Florida. Trump löst am Montag Joe Biden im Amt des US-Präsidenten wieder ab und zieht im Anschluss an seine feierliche Amtseinführung in Washington nach vier Jahren erneut in das Weiße Haus ein.

Seit Ausbruch der Waldbrände hatte sich Trump mit Stellungnahmen zu Folgen der Naturkatastrophe für die Vorbereitungen auf die in drei Jahren an der Pazifikküste geplanten Sommerspiele vollkommen zurückgehalten. Der Republikaner hatte die Brände bisher lediglich zu Angriffen auf die scheidende Biden-Administration sowie energischen Forderungen nach einem Rücktritt von Kaliforniens demokratischem Gouverneur Gavin Newsom genutzt.

Wasserman brachte nach eigener Aussage während seiner Zusammenkunft mit Trump seinen Dank für die Unterstützung des Politikers "mitten in der Verwüstung in unserer Region" zum Ausdruck. Über Zusagen von Trump für finanzielle Hilfen oder andere Unterstützungsleistungen für die Olympia-Organisatoren berichtete Wasserman gegenüber Axios nicht.

An den mehr als 80 für die nächsten Sommerspiele geplanten und in großer Zahl außerhalb der Hochrisikozonen befindlichen Olympia-Stätten sind bisher durch die Brände noch keine unmittelbaren Schäden entstanden. Allerdings haben sich die Flammen nahe an den für die olympischen Golf-Turniere vorgesehenen Riviera Country Club herangefressen.