LA28: Eröffnungsfeier im Coliseum und SoFi Stadium

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles wird an gleich zwei Orten stattfinden. Wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten, teilen sich das Los Angeles Memorial Coliseum und das SoFi Stadium in Inglewood am 14. Juli 2028 die Zeremonie. Diese werde die "reiche Sportgeschichte und die innovative Zukunft von Los Angeles hervorheben", sagte Organisationschef Casey Wasserman.