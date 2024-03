Olympia-Eröffnung: Gratis-Tickets und geschlossener Luftraum

Anzeige

Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin hat die Pläne für die Olympia-Eröffnungsfeier in Paris am 26. Juli weiter konkretisiert. Wie Darmanin am Dienstag vor dem Rechtsausschuss des Senats erklärte, sollen 326.000 Zuschauer der Feier entlang des Seine-Ufers beiwohnen, 220.000 von ihren würden Gratis-Tickets erhalten. Hinzu kämen etwa 200.000 Personen, die die Zeremonie von Gebäuden mit Blick auf den Fluss verfolgen sowie 50.000 in Fanzonen vor Leinwänden.

180 Boote sollen Teil der ersten Eröffnungsfeier Olympischer Spiele außerhalb eines Stadions sein, auf 94 Booten würden Sportlerinnen und Sportler transportiert. Die weiteren 86 Boote sollen etwa zu Sicherheitszwecken oder für Technik eingesetzt werden. Im Umkreis von 150 km soll am Tag der Eröffnungsfeier von 19.00 Uhr bis Mitternacht der Luftraum über Paris geschlossen werden.

"Wir werden bereit sein, die Welt zu empfangen", sagte Frankreichs Sportministerin Amelie Oudea-Castera: "Wir werden die ikonischsten und verantwortungsvollsten Spiele der Geschichte veranstalten."