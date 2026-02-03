- Anzeige -
Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026

Olympia Eröffnungsfeier heute live - hier geht es zum kostenlosen Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 06.02.2026
  • 10:37 Uhr
  • ran.de
Daily Life Awaiting The XXV Winter Olympic And Paralympic Games Milano Cortina 2026 In Cortina D Ampezzo A general view of the Olympic emblem for the XXV Winter Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS Milano Cortina 2026 in Cortina d Ampezzo, Italy, on January 15, 2026 Milan Italy
Daily Life Awaiting The XXV Winter Olympic And Paralympic Games Milano Cortina 2026 In Cortina D Ampezzo A general view of the Olympic emblem for the XXV Winter Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS Milano Cortina 2026 in Cortina d Ampezzo, Italy, on January 15, 2026 Milan Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xAlessandroxBremecx originalFilename:bremec-dailylif260115_npfYJ.jpg© IMAGO/NurPhoto

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zur Eröffnungsfeier.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.

Die Wettbewerbe finden dabei an mehreren traditionsreichen Wintersportorten statt und bieten eine beeindruckende Kulisse zwischen Alpen, Dolomiten und italienischen Metropolen.

ran gibt die wichtigsten Informationen rund um die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026, die am 6. Februar im Milano San Siro Olympic Stadium stattfinden wird.

Olympia 2026: Wann findet die Eröffnungsfeier heute live statt?

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 im San Siro Stadion von Mailand beginnt am 6. Februar ab 20:15 Uhr und wird ungefähr bis 22:00 Uhr dauern.

Olympia 2026 Mailand Cortina

Olympia 2026: Die Eröffnungsfeier am 06.02. ab 20:15 Uhr LIVE im Stream auf Joyn

Verfolge die Olympia-Eröffnungsfeier in Mailand kostenlos im Livestream auf Joyn.

Olympia 2026: Welche Stars treten bei der Eröffnungsfeier auf?

Bei der Eröffnungsfeier in Mailand sind eine Reihe von Stars angekündigt. So tritt der italienische Tenor Andrea Bocelli ebenso auf wie Mariah Carey und Laura Pausini.

Für Bocelli ist es eine Rückkehr auf die olympische Bühne, denn er trat auch schon bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin bei der Abschlussfeier auf.

Olympia 2026: Läuft die Eröffnungsfeier heute live im Free-TV?

Ja! Die ARD überträgt die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 live. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.

Olympia 2026: Die Eröffnungsfeier kostenlos auf Joyn sehen

Die ARD-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der Sportschau-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Olympia 2026 live: Gibt's einen Ticker zur Eröffnungsfeier in Mailand?

Einen Liveticker zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele gibt's wie gewohnt auf ran.de.

Auch interessant: Olympia 2026: Der aktuelle Medaillenspiegel

Und: Olympia 2026: Alle Wettbewerbe im Liveticker

