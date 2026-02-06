Olympia 2026: Papst Leo ruft zu Olympischem Frieden auf

Papst Leo XIV. hat am Eröffnungstag der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo seinen Appell für einen Olympischen Frieden erneuert.

"Ich ermutige alle Nationen nachdrücklich, anlässlich der Olympischen und Paralympischen Winterspiele dieses Instrument der Hoffnung, das die Olympische Waffenruhe darstellt, wiederzuentdecken und zu respektieren, ein Zeichen und eine Verheißung für eine versöhnte Welt", teilte der Pontifex am Freitag in einem achtseitigen Schreiben über die Bedeutung des Sports mit.

Zu Recht sei die Olympische Waffenruhe "unlängst vom Internationalen Olympischen Komitee und der Generalversammlung der Vereinten Nationen wieder vorgeschlagen" worden: "In einer Welt, die nach Frieden dürstet, benötigen wir Instrumente, die dem Machtmissbrauch, der Zurschaustellung von Stärke und der Gleichgültigkeit hinsichtlich des Rechts ein Ende setzen."