Ski-Olympiasiegerin Maria Riesch hat Lindsey Vonn nach deren Kreuzbandriss vor dem Risiko eines Starts in der Abfahrt gewarnt. "Es ist ein Ritt auf Messers Schneide, was sie sich da in Cortina zumutet", sagte die 41-Jährige der Rheinischen Post. Zwar sei die gleichaltrige Vonn topfit, habe nach eigenen Angaben keine Schmerzen und verfüge über ein gutes Stabilitätsgefühl sowie eine gute Muskulatur. "Aber", erklärte Riesch, "es ist in einer Extremsituation eben das Kreuzband des linken Knies gerissen. Das ist sehr riskant." Olympia 2026: Der gesamte Zeitplan US-Star Vonn war am vergangenen Freitag bei der Abfahrt von Crans-Montana/Schweiz schwer gestürzt und hatte sich dabei unter anderem einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Vancouver-Olympiasiegerin Vonn, die in dieser Saison nach ihrem Comeback in der Abfahrt aufgetrumpft hatte, will trotz der Verletzung auf ihrer Lieblingsstrecke in Cortina (Sonntag, 11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) starten.

Olympia 2026: Vonn-Medaille wäre "eine absolute Sensation" Eine Medaille wäre nach Ansicht von Riesch, die 2010 und 2014 insgesamt dreimal Olympia-Gold gewann und sich einige spannende Rennen mit der US-Amerikanerin geliefert hatte, "eine absolute Sensation".

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream Riesch verwies darauf, dass Vonn schon einmal versucht habe, mit einem Kreuzbandriss Rennen zu fahren, dann jedoch wegen Schmerzen ausgestiegen sei. Aber, betonte die 2014 zurückgetretene Riesch: "Sie sieht diese Chance, sonst würde sie nicht starten."

