- Anzeige -
- Anzeige -
Wintersport Olympia

Olympia 2026 - Maria Riesch warnt Lindsey Vonn: "Das ist sehr riskant"

Article Image Media
© AFP/SID/Odd ANDERSEN

Ski-Olympiasiegerin Maria Riesch hat Lindsey Vonn nach deren Kreuzbandriss vor dem Risiko eines Starts in der Abfahrt gewarnt. "Es ist ein Ritt auf Messers Schneide, was sie sich da in Cortina zumutet", sagte die 41-Jährige der Rheinischen Post.

Zwar sei die gleichaltrige Vonn topfit, habe nach eigenen Angaben keine Schmerzen und verfüge über ein gutes Stabilitätsgefühl sowie eine gute Muskulatur. "Aber", erklärte Riesch, "es ist in einer Extremsituation eben das Kreuzband des linken Knies gerissen. Das ist sehr riskant."

US-Star Vonn war am vergangenen Freitag bei der Abfahrt von Crans-Montana/Schweiz schwer gestürzt und hatte sich dabei unter anderem einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen. Vancouver-Olympiasiegerin Vonn, die in dieser Saison nach ihrem Comeback in der Abfahrt aufgetrumpft hatte, will trotz der Verletzung auf ihrer Lieblingsstrecke in Cortina (Sonntag, 11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) starten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Vonn-Medaille wäre "eine absolute Sensation"

Eine Medaille wäre nach Ansicht von Riesch, die 2010 und 2014 insgesamt dreimal Olympia-Gold gewann und sich einige spannende Rennen mit der US-Amerikanerin geliefert hatte, "eine absolute Sensation".

- Anzeige -
- Anzeige -

Ski Alpin - Lindsey Vonn: "Große Hintern werden immer in sein"

Riesch verwies darauf, dass Vonn schon einmal versucht habe, mit einem Kreuzbandriss Rennen zu fahren, dann jedoch wegen Schmerzen ausgestiegen sei. Aber, betonte die 2014 zurückgetretene Riesch: "Sie sieht diese Chance, sonst würde sie nicht starten."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Riesch: Deutsche Alpin-Medaille möglich

Mit Blick auf die deutschen Medaillenaussichten im Ski alpin bei den Winterspielen in Mailand und Cortina, die am Freitagabend eröffnet werden, hob Riesch vor allem Emma Aicher hervor. Die 22-Jährige sei "deutlich besser aufgestellt" als andere DSV-Starter.

Aicher zeichne "jugendliche Unbeschwertheit" aus, zudem sei sie bislang verletzungsfrei. Riesch lobte vor allem das Gefühl und das Tempo der zweimaligen Saisonsiegerin. Aicher fahre "unscheinbar", wirke nicht spektakulär, erreiche aber "einen wahnsinnigen Speed".

Eine Medaille in Cortina traue sie ihr "auf jeden Fall" zu.

Olympia 2026: Mehr News
Sven Hannawald ist unzufrieden
News

Hannawald: "Bei einem Millimeter konsequent alle rausschmeißen"

  • 06.02.2026
  • 12:02 Uhr
Beißt auf die Zähne: Lindsey Vonn
News

Olympia LIVE: Hält Vonns Knie?

  • 06.02.2026
  • 11:34 Uhr
Marit Björgen bei Olympia 2018 in Pyeongchang
News

Olympia 2026: Krankheitsfall - Trainerin muss auf Olympia verzichten

  • 06.02.2026
  • 11:18 Uhr
Sloweniens Superflieger Domen Prevc
News

Olympia 2026: Skispringen -  Topfavorit sorgt für Verwunderung

  • 06.02.2026
  • 11:10 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 06.02.2026
  • 10:52 Uhr
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan, Ergebnisse am 6. Februar

  • 05.02.2026
  • 23:29 Uhr
Olympisches Rodeln: Im kommenden Jahr ohne Russen
News

Rodeln bei Olympia 2026 live: Zeitplan, Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 05.02.2026
  • 19:46 Uhr
imago images 1072091398
News

"Beschissen": Athleten schimpfen über olympisches Eis

  • 05.02.2026
  • 16:05 Uhr
Andreas WELLINGER (GER) ballt die Faust. GER, FIS Viessmsann Skisprung Weltcup Willingen, Männer, 01.02.2026. GER, FIS Viessmsann Skisprung Weltcup Willingen, Männer Willingen *** Andreas WELLINGER...
News

Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo: Skispringen im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • 05.02.2026
  • 15:59 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo steht Deutschland?

  • 05.02.2026
  • 12:57 Uhr