Olympia 2026: So berichtet ran von den Olympischen Winterspielen

Bei ran.de, auf unseren Social-Media-Kanälen und auf Joyn gibt es das Rundum-Sorglos-Paket zu allen wichtigen Wettbewerben und Medaillenentscheidungen bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Vor 70 Jahren fanden im 5.000-Einwohner-Ort Cortina d'Ampezzo erstmals Olympische Winterspiele statt. Nun kehren die Wettbewerbe in den Ski-Ort zurück – aber nicht nur dorthin.

Im Gegensatz zu früheren Zeiten ist das größte Sportevent der Welt heute nicht mehr nur in einem Bergdorf denkbar.

Vielmehr könnte der Kontrast kaum größer sein, denn diesmal verteilen sich die Spiele über den gesamten Norden Italiens: Vom zweiten Hauptaustragungsort Mailand über die Alpenorte Livigno, Bormio, Tesero, Predazzo und Antholz bis hin zu Verona, wo die Schlussfeier stattfinden wird.

ran ist mit dem Reporter-Duo Magdalena Stocker und Philipp Kubießa vor Ort, zudem wird Matthias Killing im deutschen Haus aktiv sein.

Neben der umfangreichen Abbildung der Wettbewerbe im Livestream auf Joyn verpasst ihr auf ran.de nichts. In unserem großen Liveticker werden wir über alle wichtigen Events und Medaillenvergaben in Echtzeit berichten.

Hinzu kommen tagesaktuelle News, Hintergrundberichte, Kommentare, Interviews und Videos – auf unserer Webseite und unseren Social-Media-Kanälen seid ihr also rund um die Uhr bestens informiert.

Viel Spaß dabei!

Eure ran-Redaktion

