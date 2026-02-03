Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026
Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo live: Eröffnungsfeier im Free-TV und Joyn-Livestream
- Aktualisiert: 05.02.2026
- 15:59 Uhr
- ran.de
Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zur Eröffnungsfeier.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.
Die Wettbewerbe finden dabei an mehreren traditionsreichen Wintersportorten statt und bieten eine beeindruckende Kulisse zwischen Alpen, Dolomiten und italienischen Metropolen.
ran gibt die wichtigsten Informationen rund um die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026, die am 6. Februar im Milano San Siro Olympic Stadium stattfinden wird.
Olympia 2026: Wann findet die Eröffnungsfeier statt?
Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 im San Siro Stadion von Mailand beginnt am 6. Februar ab 20:15 Uhr und wird ungefähr bis 22:00 Uhr dauern.
Externer Inhalt
Olympia 2026: Welche Stars treten bei der Eröffnungsfeier auf?
Bei der Eröffnungsfeier in Mailand sind eine Reihe von Stars angekündigt. So tritt der italienische Tenor Andrea Bocelli ebenso auf wie Mariah Carey und Laura Pausini.
Für Bocelli ist es eine Rückkehr auf die olympische Bühne, denn er trat auch schon bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin bei der Abschlussfeier auf.
Olympia 2026: Läuft die Eröffnungsfeier im Free-TV?
Ja! Die ARD überträgt die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 live. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.
Olympia 2026: Die Eröffnungsfeier kostenlos auf Joyn sehen
Die ARD-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der Sportschau-Website und auch in der Mediathek zu finden.
Olympia 2026 live: Gibt's einen Ticker zur Eröffnungsfeier in Mailand?
Einen Liveticker zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele gibt's wie gewohnt auf ran.de.
