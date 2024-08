Olympiasieger Märtens ist "Sportler des Monats" Juli

Anzeige

Olympiasieger Lukas Märtens ist von den Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten zum Sportler des Monats Juli gewählt worden. Der 22-Jährige aus Magdeburg hatte sich am ersten Wettkampftag der Sommerspiele in Paris als erster deutscher Beckenschwimmer seit 36 Jahren Gold gesichert. Märtens triumphierte über 400 m Freistil. Bei der Wahl bekam er fast 60 Prozent aller Stimmen.

In der Athleten-Abstimmung der Stiftung Deutsche Sporthilfe setzte sich Märtens vor Elena Lilik, Silbermedaillengewinnerin im Kanu-Slalom, und Judoka Miriam Butkereit, die Silber in der Klasse bis 70 kg geholt hatte, durch. Auf Platz vier landete Reiter Michael Jung, Olympiasieger in der Vielseitigkeit.