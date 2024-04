Olympische Ringe werden auf dem Eiffelturm angebracht

Anzeige

An Frankreichs berühmtestem Wahrzeichen, dem Eiffelturm, werden die fünf olympischen Ringe ab dem Frühjahr und bis zum Ende der Sommerspiele in Paris prangen. Eine entsprechende Meldung der Zeitung Le Parisien bestätigten die Betreibergesellschaft des Monuments (Sete) und das Organisationskomitee von Paris 2024 (Cojo) am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

Die Ringe, welche die fünf Kontinente repräsentieren und die Universalität des Sports symbolisieren, werden auf der Seine-Seite in luftiger Höhe angebracht, sagte Jean-François Martins, Präsident der Sete. Laut Le Parisien sollen die Ringe in etwa 60 m Höhe, zwischen der ersten und zweiten Etage des weltbekannten Turms aus Stahl angebracht werden. Die Installation der fünf Ringe soll Ende April beginnen. Die Sommerspiele werden am 26. Juli eröffnet und enden am 11. August.

Die olympische Flamme wird im Tuileriengarten aufgestellt, einem öffentlich zugänglichen Bereich zwischen dem Louvre und dem Place de la Concorde.