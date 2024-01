Papst ruft zu Waffenstillstand im Olympiajahr 2024 auf

Anzeige

Papst Franziskus hat angesichts der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris zu einem weltweiten Waffenstillstand aufgerufen. "Wenn ich an den Wert des 'Olympischen Friedens' zurückdenke, hoffe ich, dass der Sport in diesem besonders dunklen historischen Moment, in dem wir leben, Brücken bauen, Barrieren niederreißen und Beziehungen des Friedens fördern kann", sagte der Papst bei seiner Audienz mit dem Vatikan-Sportverein "Athletica Vaticana" am Samstag.

Das Oberhaupt der Katholischen Kirche ermutigte das vatikanische Sportteam, "den Sport als einen Lebensweg zu sehen, der hilft, eine geeintere Gemeinschaft aufzubauen und die Werte des christlichen Lebens weiterzutragen: Loyalität, Opferbereitschaft, Teamgeist, Engagement, Integration, Askese, Erlösung".

Bei Athletica Vaticana gehen rund 200 Frauen und Männer - in der Regel Vatikanangestellte - unterschiedlichen Sportarten nach. Entstanden ist der Verein aus einer 2017 gegründeten Sport- und Laufgruppe, die damals in Rom an einem Marathon für Frieden teilnahm.