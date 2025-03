Paris-Organisator Estanguet als Mitglied ins IOC aufgenommen

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat Tony Estanguet (46), Cheforganisator der Sommerspiele 2024 in Paris, in den Kreis der Mitglieder zurückgeholt. Die 144. Vollversammlung im griechischen Costa Navarino verlieh dem dreimaligen Kanuslalom-Olympiasieger eine individuelle Mitgliedschaft, damit hat der Franzose einen Sitz im IOC bis zum Erreichen der Altersgrenze sicher. Von 2013 bis 2021 gehörte Estanguet als Athletenvertreter der Ringe-Organisation an.

2000 in Peking, 2004 in Athen und 2012 in London gewann Estanguet olympisches Gold, 2008 in Peking trug er bei der Eröffnungs- und Schlussfeier die französische Fahne. Für die Spiele in Paris bekam er den begehrten Job als Präsident des Organsationskomitees, zuvor hatte er bereits im Bewerbungskomitee mitgearbeitet.

Dem IOC gehören mehr als 100 Mitglieder an, darunter drei Deutsche: Thomas Bach, Michael Mronz und Kim Bui. Bach scheidet allerdings am 23. Juni nach dem Ende seiner Präsidentschaft aus. Sportmanager Mronz ist seit 2023 Mitglied, Ex-Turnerin Bui wurde 2024 bei den Sommerspielen in Paris als Athletenvertreterin aufgenommen.