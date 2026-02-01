- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026

Ski Alpin bei Olympia 2026 heute live: Slalom der Frauen im Free-TV und im Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 17.02.2026
  • 08:15 Uhr
  • ran.de

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zu den Wettbewerben bei Olympia im Ski Alpin.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.

In Bormio und Cortina d’Ampezzo finden während der Olympischen Winterspiele dann in den folgenden Wochen die Wettkämpfe im Ski Alpin statt.

ran gibt die wichtigsten Informationen rund um die alpinen Ski-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Welche Wettbewerbe gibt es im Ski Alpin?

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien gibt es für Frauen und Männer jeweils fünf Wettbewerbe: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und die Team-Kombination.

Die Rennen der Frauen finden dabei in Cortina d'Ampezzo statt, jene der Männer in Bormio.

- Anzeige -
- Anzeige -
Olympia

Jeden Tag: Olympia live im Stream auf Joyn!

Verfolge den Slalom der Herren am 16. Februar ab 10:00 Uhr auf Joyn.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Olympia 2026: Wann findet das erste Rennen der Winterspiele statt?

Die erste Medaillen-Entscheidung im Ski Alpin bei den Olympischen Winterspielen 2026 ist für den 7. Februar terminiert. Dann findet die Abfahrt der Männer statt.

Olympia 2026 heute live - der Zeitplan: Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Livestream

Olympia 2026: Der Zeitplan für die Wettbewerbe im Ski Alpin für die Winterspiele 2026 im Überblick

Der exakte Terminplan für die alpinen Ski-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 wurde bereits bekanntgegeben.

Der Olympia-Zeitplan im Überblick:

  • Samstag, 7. Februar, 11:30 Uhr: Abfahrt (Männer) - Sieger: Franjo von Allmen
  • Sonntag, 8. Februar, 11:30 Uhr: Abfahrt (Frauen) - Siegerin: Breezy Johnson
  • Montag, 9. Februar, 10:30 Uhr: Team-Kombination Abfahrt (Männer)
  • Montag, 9. Februar, 14 Uhr: Team-Kombination Slalom (Männer) - Sieger: F. von Allmen / T. Nef
  • Dienstag, 10. Februar, 10:30 Uhr: Team-Kombination Abfahrt (Frauen)
  • Dienstag, 10. Februar, 14 Uhr: Team-Kombination Slalom (Frauen) - Siegerinnen: A. Rädler / K. Huber
  • Mittwoch, 11. Februar, 11:30 Uhr: Super-G (Männer) - Sieger: Franjo von Allmen
  • Donnerstag, 12. Februar, 11:30 Uhr: Super-G (Frauen) - Siegerin: Federica Brignone
  • Samstag, 14. Februar, 10 Uhr: Riesenslalom, Lauf 1 (Männer)
  • Samstag, 14. Februar, 13:30 Uhr: Riesenslalom, Lauf 2 (Männer) - Sieger: Lucas Pinheiro Braathen
  • Sonntag, 15. Februar, 10 Uhr: Riesenslalom, Lauf 1 (Frauen)
  • Sonntag, 15. Februar, 13:30 Uhr: Riesenslalom, Lauf 2 (Frauen) - Siegerin: Federica Brignone
  • Montag, 16. Februar, 10 Uhr: Slalom, Lauf 1 (Männer)
  • Montag, 16. Februar, 13:30 Uhr: Slalom, Lauf 2 (Männer) - Sieger: Loic Meillard
  • Mittwoch, 18. Februar, 10 Uhr: Slalom, Lauf 1 (Frauen)
  • Mittwoch, 18. Februar, 13:30 Uhr: Slalom, Lauf 2 (Frauen)
- Anzeige -

Olympia 2026 live: Laufen die Ski-Alpin-Rennen im Free-TV?

Ja! Die ARD und das ZDF zeigen die Rennen in den Alpin-Ski-Wettbewerben bei den Olympischen Winterspielen 2026 abwechselnd im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

- Anzeige -

Olympia 2026: Die alpinen Ski-Rennen kostenlos auf Joyn sehen

Die jeweilige ARD- und ZDF-Übertragung zu den Ski-Rennen bei den Olympischen Spielen lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen.

- Anzeige -

Olympia 2026 live: Gibt's einen Ticker zu den Rennen der Alpin-Skifahrer?

Einen Liveticker zu den Olympia-Rennen der Alpinen Skifahrer gibt's wie gewohnt auf ran.de.

Auch interessant: Olympia 2026: Der aktuelle Medaillenspiegel. Und: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

News und Videos zu Olympia
imago images 1072752382
News

Olympia 2026: Das sind die deutschen Medaillen-Gewinner

  • 17.02.2026
  • 08:24 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland?

  • 17.02.2026
  • 08:21 Uhr
imago images 1072070171
News

Eishockey bei Olympia 2026 heute live: Turnier der Männer im Free-TV und Joyn-Stream - DEB-Team kämpft um Viertelfinal-Ticket

  • 17.02.2026
  • 08:20 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 17.02.2026
  • 08:18 Uhr
imago images 1072100975
News

Skispringen live: Mäßige Bilanz für Team Deutschland von der Schanze - Übertragungen im Free-TV und Joyn-Stream

  • 17.02.2026
  • 08:17 Uhr
Nawrath
News

Olympia 2026 - Biathlon in Antholz heute live: Staffel der Männer im Free-TV und Joyn-Livestream

  • 17.02.2026
  • 08:13 Uhr
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand & Cortina am 17. Februar

  • 17.02.2026
  • 08:11 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 17.02.2026
  • 08:09 Uhr
imago images 1072694149
News

"Wirkt am besten" – Draisaitl lüftet Senf-Geheimnis

  • 17.02.2026
  • 07:27 Uhr
imago images 1072737918
News

Slalom-Drama: Skistar flüchtet untröstlich in den Wald

  • 17.02.2026
  • 07:14 Uhr