Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars - Leon Draisaitl kassiert Millionen

  • Veröffentlicht: 11.02.2026
  • 11:46 Uhr
  • ran.de

Bei Olympia geht es vor allem um Medaillen. Das Edelmetall lässt dann im besten Fall auch die Kassen klingeln. Aber was verdienen die deutschen Olympioniken abseits der größten Sportbühne?

185 Athletinnen und Athleten umfasst das Team D bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Damit schickt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) eines der größten Aufgebote in die Wettbewerbe.

Viele der Wintersportler verfolgen den Traum vom Edelmetall, der ihr ganzes Leben verändern würde. Für andere gilt das olympische Motto: Dabei sein ist alles! Aber kaum jemand von ihnen bekommt in seinen normalen Wettkämpfen auch nur annähernd so viel Aufmerksamkeit wie in diesen zwei Wochen.

Entsprechend geht es auch darum, einen finanziellen Sprung zu machen. Sei es über neue Sponsoren oder vermehrte Auftritte in den Medien. Wie viel einige der deutschen Sportler bislang im Monat verdienen, hat die "Sport Bild" aufgelistet, wobei die Zahlen geschätzt sind.

Olympia 2026: Was verdienen die deutschen Stars?

Dabei wird darauf verwiesen, dass ein Großteil der Olympioniken auf Behörden als Einnahmequelle zurückgreift, denn viele sind bei der Bundeswehr, dem Zoll oder der Bundespolizei angestellt. Auch die Sporthilfe wird genutzt, in der die Grundförderung bis zu 800 Euro beträgt.

Darauf sind die Topverdiener nicht angewiesen, die allein über ihr Gehalt Millionen beziehen. Ganz vorne sind natürlich die Eishockey-Stars aus der NHL, angefangen mit Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers. Zumindest hohe sechsstellige Summen im Monat beziehen auch Tim Stützle, der für die Ottawa Senators auf Torejagd geht, Moritz Seider von den Detroit Red Wings oder JJ Peterka von den Utah Mammoth.

Andere Wintersportler müssen hingegen mit vierstelligen Gehältern auskommen.

Gehälter der deutschen Olympia-Athleten: Draisaitl klar vorne

ran liefert die Übersicht ausgewählter Gehälter vor Olympia. Die Angaben sind brutto.

Leon Draisaitl (Eishockey): 1,16 Millionen Euro pro Monat

Linus Straßer (Ski alpin): 70.000 Euro pro Monat

Emma Aicher (Ski alpin): 40.000 Euro pro Monat

Franziska Preuß (Biathlon): 30.000 Euro pro Monat

Philipp Nawrath (Biathlon): 22.000 Euro pro Monat

Minerva Hase & Nikita Volodin (Eiskunstlauf): 21.000 Euro pro Monat für beide

Philipp Raimund (Skispringen): 18.000 Euro pro Monat

Selina Freitag (Skispringen): 13.000 Euro pro Monat

Julia Taubitz (Rodeln): 13.000 Euro pro Monat

Ramona Hofmeister (Snowboard): 12.500 Euro pro Monat

Johannes Lochner (Bob): 12.000 Euro pro Monat

Laura Nolte (Bob): 12.000 Euro pro Monat

Daniela Maier (Skicross): 11.000 Euro pro Monat

Johannes Rydzek (Nordische Kombination): 11.000 Euro pro Monat

Max Langenhan (Rodeln): 9000 Euro pro Monat

Christopher Grotheer (Skeleton): 6500 Euro pro Monat

Katharina Hennig Dotzler (Skilanglauf): 6500 Euro pro Monat

Tatjana Paller (Skibergsteigen): 6500 Euro pro Monat

Finn Sonnekalb (Eisschnelllauf): 4000 Euro pro Monat

