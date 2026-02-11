Bei Olympia geht es vor allem um Medaillen. Das Edelmetall lässt dann im besten Fall auch die Kassen klingeln. Aber was verdienen die deutschen Olympioniken abseits der größten Sportbühne?

185 Athletinnen und Athleten umfasst das Team D bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Damit schickt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) eines der größten Aufgebote in die Wettbewerbe.

Viele der Wintersportler verfolgen den Traum vom Edelmetall, der ihr ganzes Leben verändern würde. Für andere gilt das olympische Motto: Dabei sein ist alles! Aber kaum jemand von ihnen bekommt in seinen normalen Wettkämpfen auch nur annähernd so viel Aufmerksamkeit wie in diesen zwei Wochen.

Entsprechend geht es auch darum, einen finanziellen Sprung zu machen. Sei es über neue Sponsoren oder vermehrte Auftritte in den Medien. Wie viel einige der deutschen Sportler bislang im Monat verdienen, hat die "Sport Bild" aufgelistet, wobei die Zahlen geschätzt sind.