Starauflauf in Paris: Wer singt bei der Eröffnung?

Der Rote Teppich ist ausgerollt: Drei Tage vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele sind Weltstars wie Lady Gaga, Celine Dion und Snoop Dogg in Paris angekommen. Doch wer von den Künstlern auch bei der mit Spannung erwarteten Zeremonie am Freitag auftreten wird, hat das Organisationskomitee noch nicht bekannt gegeben.

Doch schon jetzt wird jeder Schritt der Showgrößen genauestens verfolgt: So posierte die kanadische Sängerin Dion vor dem noblen Hotel Royal Monceau im achten Arrondissement. Lady Gaga ist in den sozialen Netzwerken zu sehen, wie sie ihren begeisterten Fans aus dem Schiebedach eines Autos zuwinkt. Dazu kam noch die Information: Die französische Sängerin Aya Nakamura, deren Name schon seit Monaten für einen Auftritt bei der Eröffnung gehandelt wird, soll laut einer Insiderquelle in Dior auftreten.

Sicher ist bereits, dass Rapper Snoop Dogg am Freitag einer der letzten Träger der Olympischen Fackel sein wird. Der Amerikaner wird die Fackel durch die Straßen von Saint-Denis tragen, wie Bürgermeister Mathieu Hanotin bei AFP publik machte. Zu den Auserwählten gehören demnach auch Schauspielerin Laetitia Casta, der französische Rapper MC Solaar und der frühere Hochsprung-Weltrekordler Sergej Bubka aus der Ukraine.