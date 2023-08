Verschmutzte Seine: Nächster Olympia-Testlauf abgesagt

Anzeige

Elf Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris ist erneut ein Testlauf für das Schwimmen in der Seine abgesagt worden. Beim für Sonntag angesetzten Mixed-Triathlon in Paris werde das Schwimmen in dem Fluss gestrichen, "da die Ergebnisse der Wasseranalysen nicht die notwendigen Garantien" liefern würden, teilten die Organisatoren mit.

Es ist das dritte Testevent innerhalb von nur zwei Wochen, das wegen Bedenken aufgrund der unzureichenden Wasserqualität nicht stattfindet. "Angesichts der anhaltenden Diskrepanzen in den Ergebnissen der Wasserqualitätsanalyse wurde gemeinsam beschlossen, den Mixed-Staffeltest in einen Duathlon-Wettkampf umzuwandeln", hieß es.

Erst am Samstag hatte auch der Para-Triathlon aufgrund der "leicht zu hohen" Verschmutzung mit Kolibakterien ohne das Schwimmen stattgefunden. Zwei Wochen zuvor war ein Testlauf des Freiwasser-Weltcups über zehn Kilometer abgesagt worden, auch damals hatte die Konzentration potenziell tödlicher E. coli-Bakterien, die auch schwere Darminfektionen verursachen können, deutlich über dem zugelassenen Grenzwert gelegen.

Währenddessen erneuerte Organisationschef Tony Estanguet (45) seine Aussage, keinen "Plan B" für die Freiwasserwettbewerbe bei den Spielen im kommenden Jahr ins Auge zu fassen: "Es gibt keine Alternative, das Schwimmen der Freiwasser- und Triathleten findet in der Seine statt."