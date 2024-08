Bach zeichnet Macron mit Olympischem Orden aus

IOC-Präsident Thomas Bach hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron mit dem Olympischen Orden in Gold ausgezeichnet. "In Anerkennung seiner unermüdlichen Unterstützung für den Erfolg der Olympischen Spiele 2024 in Paris" sowie seiner Verbundenheit "mit dem olympischen Ideal", wie das Internationale Olympische Komitee erklärt, wurde der 46 Jahre alte Politiker am Mittwoch im Elysee-Palast geehrt.