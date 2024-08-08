Olympische Sommerspiele
Deutschland vs. Spanien: Handball-Halbfinale bei Olympia 2024 heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker
- Aktualisiert: 09.08.2024
- 15:18 Uhr
Die deutsche Handball-Nationalmannschaft greift bei Olympia 2024 nach einer Medaille. Gegen Spanien geht es um den Einzug ins Finale. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.
In einem wahren Handball-Krimi setzte sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit 35:34 n.V. im Viertelfinale gegen Gastgeber Frankreich durch.
"Ich glaube nicht, dass ich auf diesem Level das erlebt habe", fasste Bundestrainer Alfred Gislason den Spielverlauf im Viertelfinale an. Wenige Sekunden vor Schluss hatte Frankreich die Chance die Uhr auslaufen zu lassen, verloren jedoch den Ball und mussten den Gang in die Verlängerung antreten.
Gislason zur Szene, die wohl nur die wenigsten Zuschauer erwartet hätten: "Dika Mem hat über den falschen spielen wollen, Julian Köster hat ein unglaubliches Gefühl dafür, was der Gegner macht und dann macht er (Anm. d. Red.: Mem) diesen riesigen Fehler. Das war ein sehr großer Schock für die Franzosen, dass wir minus zwei in der letzten Minute wettmachen."
Im Halbfinale wartet nun aber der nächste große Brocken auf die DHB-Jungs. Hoffnung dürfte allerdings das Aufeinandertreffen in der Gruppenphase machen. Dort gewann Deutschland mit 33:31.
Das Wichtigste in Kürze
Deutschland vs. Spanien heute live: Handball bei Olympia im Free-TV, Stream und Ticker - wann geht's los?
- Spiel: Deutschland vs. Spanien
- Wettbewerb: Olympia; Halbfinale
- Datum: 9. August
- Uhrzeit: 16:30 Uhr
- Austragungsort: Stade Pierre-Mauroy (Lille)
Olympia 2024, Handball heute live: Wo läuft Deutschland vs. Spanien im Free-TV?
Am Freitag (9. August) ist das ZDF mit der Übertragung von Olympia im Free-TV an der Reihe. Teile der Partie werden auch im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, allerdings wechselt die Übertragung auch regelmäßig zu anderen Sportarten. Zudem zeigt Eurosport das Match auf dem Kanal Eurosport 1.
Handball heute live: Deutschland vs. Spanien bei Olympia 2024 im Livestream
Die Free-TV-Übertragungen können allesamt auch im kostenlosen Livestream via Joyn abgerufen werden. Darüber hinaus stellen ARD und ZDF in ihren Mediatheken ebenfalls kostenlose Streams bereit, der Streamingdienst discovery+ von Eurosport ist hingegen kostenpflichtig.
Deutschland vs. Spanien heute live: Handball bei Olympia im Liveticker verfolgen
Das geht sowohl auf ran.de als auch in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
Deutschland vs. Spanien heute live: Handball bei Olympia im Free-TV, Livestream und Liveticker - Übersicht zur Übertragung
- Paarung: Deutschland vs. Spanien
- Datum und Uhrzeit: 9. August; 16:30 Uhr
- Trainer: Alfred Gislason (Deutschland), Jordi Ribera Romans (Spanien)
- Free-TV: ZDF, Eurosport 1
- Livestream: ARD- und ZDF-Mediathek, discovery+, Joyn
- Liveticker: ran.de, ran-App