- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Sommerspiele

Deutschland vs. Spanien: Handball-Halbfinale bei Olympia 2024 heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 09.08.2024
  • 15:18 Uhr
Article Image Media

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft greift bei Olympia 2024 nach einer Medaille. Gegen Spanien geht es um den Einzug ins Finale. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

In einem wahren Handball-Krimi setzte sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit 35:34 n.V. im Viertelfinale gegen Gastgeber Frankreich durch.

"Ich glaube nicht, dass ich auf diesem Level das erlebt habe", fasste Bundestrainer Alfred Gislason den Spielverlauf im Viertelfinale an. Wenige Sekunden vor Schluss hatte Frankreich die Chance die Uhr auslaufen zu lassen, verloren jedoch den Ball und mussten den Gang in die Verlängerung antreten.

Gislason zur Szene, die wohl nur die wenigsten Zuschauer erwartet hätten: "Dika Mem hat über den falschen spielen wollen, Julian Köster hat ein unglaubliches Gefühl dafür, was der Gegner macht und dann macht er (Anm. d. Red.: Mem) diesen riesigen Fehler. Das war ein sehr großer Schock für die Franzosen, dass wir minus zwei in der letzten Minute wettmachen."

Im Halbfinale wartet nun aber der nächste große Brocken auf die DHB-Jungs. Hoffnung dürfte allerdings das Aufeinandertreffen in der Gruppenphase machen. Dort gewann Deutschland mit 33:31.

Deutschland vs. Brasilien live: Viertelfinale der Handball-WM der Frauen im Free-TV & Stream

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zu Olympia 2024

  • Die Olympia-News im Liveticker

  • Olympia 2024 heute im Liveticker: Alle Wettbewerbe in der Konferenz

- Anzeige -
- Anzeige -

Deutschland vs. Spanien heute live: Handball bei Olympia im Free-TV, Stream und Ticker - wann geht's los?

  • Spiel: Deutschland vs. Spanien
  • Wettbewerb: Olympia; Halbfinale
  • Datum: 9. August
  • Uhrzeit: 16:30 Uhr
  • Austragungsort: Stade Pierre-Mauroy (Lille)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Olympia 2024, Handball heute live: Wo läuft Deutschland vs. Spanien im Free-TV?

Am Freitag (9. August) ist das ZDF mit der Übertragung von Olympia im Free-TV an der Reihe. Teile der Partie werden auch im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, allerdings wechselt die Übertragung auch regelmäßig zu anderen Sportarten. Zudem zeigt Eurosport das Match auf dem Kanal Eurosport 1.

Handball heute live: Deutschland vs. Spanien bei Olympia 2024 im Livestream

Die Free-TV-Übertragungen können allesamt auch im kostenlosen Livestream via Joyn abgerufen werden. Darüber hinaus stellen ARD und ZDF in ihren Mediatheken ebenfalls kostenlose Streams bereit, der Streamingdienst discovery+ von Eurosport ist hingegen kostenpflichtig.

- Anzeige -

Deutschland vs. Spanien heute live: Handball bei Olympia im Liveticker verfolgen

Das geht sowohl auf ran.de als auch in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

- Anzeige -

Deutschland vs. Spanien heute live: Handball bei Olympia im Free-TV, Livestream und Liveticker - Übersicht zur Übertragung

  • Paarung: Deutschland vs. Spanien
  • Datum und Uhrzeit: 9. August; 16:30 Uhr
  • Trainer: Alfred Gislason (Deutschland), Jordi Ribera Romans (Spanien)
  • Free-TV: ZDF, Eurosport 1
  • Livestream: ARD- und ZDF-Mediathek, discovery+, Joyn
  • Liveticker: ran.de, ran-App
Mehr News und Videos
Ein Publikumserfolg: Olympia in Paris
News

Paris 2024: Öffentliche Kosten von 6,6 Milliarden Euro

  • 29.09.2025
  • 12:44 Uhr
Olympia ist Geschichte, die Kosten wirken nach
News

Paris 2024: Öffentliche Olympia-Kosten bei sechs Milliarden

  • 23.06.2025
  • 11:23 Uhr
Kritik an den Maßnahmen während der Sommerspiele
News

"Diskriminierend": Kritik an Sicherheits-Maßnahmen bei Olympia

  • 04.03.2025
  • 21:38 Uhr
Olympiamedaillen werden ersetzt
News

Fehlerhafte Olympiamedaillen von Paris werden ersetzt

  • 28.02.2025
  • 15:04 Uhr
January 8, 2025, Boston, Massachusetts, USA: Paris 2024 Summer Olympics Bronze Medal for Wrestling Now At: $22,987 (16 bids) Estimate: $30,000. Boston U.S. - ZUMAz03_ 20250108_shc_z03_470 Copyright...
News

Nächste Olympia-Panne! 100 Medaillen zurückgegeben

  • 15.01.2025
  • 14:52 Uhr
olympia eröffnungszeremonie
News

Olympia 2036 im Winter? Saudi-Arabien prüft offenbar Bewerbung!

  • 20.12.2024
  • 16:20 Uhr
bayern olympia
News

Olympia-Prämien: Bayern sorgt für Hammer!

  • 13.10.2024
  • 19:40 Uhr
Zeus begeisterte bei der Olympia-Eröffnungsfeier
News

Olympia: Metall-Pferd wird in Versailles ausgestellt

  • 01.10.2024
  • 10:18 Uhr
Die Olympische Ringe wurden entfernt
News

Olympische Ringe vorerst vom Eiffelturm entfernt

  • 27.09.2024
  • 07:20 Uhr
Teile eines Kits der Internationalen Test-Agentur
News

ITA zieht Olympiabilanz: Über 6000 Dopingproben entnommen

  • 19.09.2024
  • 16:06 Uhr