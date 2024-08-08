Die deutsche Handball-Nationalmannschaft greift bei Olympia 2024 nach einer Medaille. Gegen Spanien geht es um den Einzug ins Finale. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

In einem wahren Handball-Krimi setzte sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit 35:34 n.V. im Viertelfinale gegen Gastgeber Frankreich durch.

"Ich glaube nicht, dass ich auf diesem Level das erlebt habe", fasste Bundestrainer Alfred Gislason den Spielverlauf im Viertelfinale an. Wenige Sekunden vor Schluss hatte Frankreich die Chance die Uhr auslaufen zu lassen, verloren jedoch den Ball und mussten den Gang in die Verlängerung antreten.

Gislason zur Szene, die wohl nur die wenigsten Zuschauer erwartet hätten: "Dika Mem hat über den falschen spielen wollen, Julian Köster hat ein unglaubliches Gefühl dafür, was der Gegner macht und dann macht er (Anm. d. Red.: Mem) diesen riesigen Fehler. Das war ein sehr großer Schock für die Franzosen, dass wir minus zwei in der letzten Minute wettmachen."

Im Halbfinale wartet nun aber der nächste große Brocken auf die DHB-Jungs. Hoffnung dürfte allerdings das Aufeinandertreffen in der Gruppenphase machen. Dort gewann Deutschland mit 33:31.

