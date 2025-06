Paris 2024: Öffentliche Olympia-Kosten bei sechs Milliarden

Die Olympischen und Paralympischen Spiele in 2024 in Paris haben fast sechs Millionen Euro an öffentlichen Geldern gekostet. Dies gab der französische Rechnungshof am Montag rund elf Monate nach dem Beginn der Sommerspiele in der Hauptstadt im Rahmen einer ersten konkreten Schätzung bekannt.

Demnach haben sich die reinen Organisationskosten auf 2,77 Milliarden Euro belaufen, wobei 1,4 Milliarden für den Bereich Sicherheit anfielen. Die Kosten für die Infrastruktur lagen laut Rechnungshof bei 3,19 Milliarden Euro.

Zuvor hatte bereits das Organisationskomitee COJO seinen Jahresabschluss vorgelegt, der einen Gewinn von 76 Millionen Euro bei fast vollständig privat finanzierten 4,4 Milliarden Euro Ausgaben auswies.

Vor den Spielen hatte Rechnungshof-Präsident Pierre Moscovici in einem Bericht an das Parlament drei Milliarden Euro Kosten für die Steuerzahlenden in Aussicht gestellt. Wie der Rechnungshof nun mitteilte, seien die Olympia-Kosten auch vor dem Hintergrund der Ausrichtung der Winterspiele 2030 in Nizza und den französischen Alpen von Interesse. Dort sind wieder Milliarden-Ausgaben zu erwarten.