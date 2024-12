Saudi-Arabien lässt offenbar nicht locker. Kaum hat sich das Königreich die FIFA-WM gesichert sollen wohl auch die Olympischen Spiele ins Land geholt werden. Der IOC-Vizepräsident äußert sich schon überraschend offen. von Michal Swiderski Die WM-Vergabe 2034 nach Saudi-Arabien schlug vergangene Woche hohe Wellen. Der Wüstenstaat hat allerdings offenbar nicht genug und möchte nachlegen - in Form einer Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 2036. Eine solche soll aktuell geprüft werden. Die Tür hierfür hat Juan Antonio Samaranch junior, der Favorit auf die Nachfolge von Thomas Bach als IOC-Präsident, auf Nachfrage von "Mail Sport" weit aufgestoßen: "Wenn ich meinem Anspruch treu bleibe, [...] dann können wir nicht die Augen vor der Tatsache verschließen, dass es [...] erhebliche Teile der Weltbevölkerung gibt, die nicht einmal davon träumen können, Gastgeber der Olympischen Spiele zu sein. [...] Wir müssen also sicherstellen, dass wir all diesen Teilen der Welt die Möglichkeit geben, sich in aller Fairness um die Ausrichtung der Olympischen Spiele zu bewerben."

Samaranch: "Kalender unserem Wetter anpassen" Dabei nennt der 65-jährige Vize-Präsident, dessen Vater zwischen 1980 und 2001 bereits IOC-Chef war, auch explizit den Nahen Osten. Dass dies höchstwahrscheinlich mit einer Austragung im Winter einhergehen würde, stört Samaranch anscheinend nicht. "Ich sehe keine Möglichkeit, dass sich das Wetter unserem Kalender anpasst, also müssen wir den Kalender unserem Wetter anpassen", stellte er klar.

Es wären nicht die ersten Spiele außerhalb der Sommermonate. Die letzten sind jedoch fast 70 Jahre her: 1956 fand die Eröffnungszeremonie in Melbourne erst am 22. November statt. Seitdem waren alle Medaillen stets spätestens im Oktober vergeben.

