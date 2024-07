Macron verspricht im olympischen Dorf: "Wir sind bereit"

Anzeige

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat bei einem Besuch des olympischen Dorfes in Paris den Stand der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele gelobt. "Wir sind bereit und werden es auch während der gesamten Spiele sein", sagte Macron am Montag, vier Tage vor der Eröffnungsfeier des Mega-Events auf der Seine.

Begleitet wurde Macron von Sportministerin Amelie Oudea-Castera, zuvor hatte er sich mit Innenminister Gerald Darmanin getroffen, um "eine Bilanz der vertraulichsten Sicherheitselemente für die Eröffnungszeremonie zu ziehen". Am Freitag werden 500.000 Zuschauer erwartet, rund 45.000 Polizeibeamte sollen im Einsatz sein, unterstützt von Tausenden Soldaten und privaten Sicherheitskräften.

Macron sprach am Montag Polizisten und Feuerwehrleuten seinen Dank aus. "Wenn wir gemeinsam stolz auf das Land sein können, dann deshalb, weil Sie Opfer bringen", sagte er bei der Eröffnung der Feuerwache und Polizeistation im Athletendorf.

"Wir arbeiten nun seit mehr als vier Jahren an diesen Spielen, und wir stehen nun am Anfang einer entscheidenden Woche mit der Eröffnungsfeier am Freitag, 100 Jahre nach den letzten Spielen in Paris", fügte Macron hinzu. "Die immense Arbeit" habe "das Land grundlegend verändert", vor allem die Region Seine-Saint-Denis, in der sich das olympische Dorf befindet.

Der Norden von Paris, in dem auch das Stade de France liegt, das während der Spiele die Heimat der Leichtathletik ist, gehört zu den ärmsten Gegenden in Frankreich. "Ich werde nach den Spielen zurückkommen, um an Ihrer Seite das Erbe und das Leben zu sehen, das sich verändert haben wird", versprach Macron.