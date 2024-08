Olympia 2024: Happy End für deutsche Basketballer nach Riesen-Wut

Für die deutschen Basketballer bei Olympia geht es nach der Vorrunde in Lille, die mit dem Spiel am Freitagabend gegen Gastgeber Frankreich endet, zur K.o.-Runde nach Paris. Was nach einer erfreulichen Sache klingt, ging jedoch zunächst mit ordentlich Frust und Ärger einher.

Das DBB-Team darf nach den ersten Gruppenspielen in Lille endlich nach Paris. Dort erwartet Schröder und Co. zunächst eine unschöne Überraschung. Wenig später folgt aber das Happy End.

"Ich bin entsetzt. Das ist unfassbar. Und dass so etwas einen Tag vor unserem wichtigen Spiel gegen Frankreich rauskommt, ist einfach nur unprofessionell. Ich kann gar nicht verstehen, wie so etwas passieren kann. Es war doch klar, dass acht Herren- und acht Damen-Teams aus Lille nach Paris kommen", sagte Armin Andres als Vizepräsident des Deutschen Basketball-Bundes und Delegationsleiter der "Deutschen Presse-Agentur".

Happy End für die deutschen Team

Die Deutschen sollen klargemacht haben, dass ein Einzug abseits des olympischen Dorfs überhaupt keine Option sei.

"Es ist eine Lösung gefunden worden, darüber freuen wir uns", sagte DOSB-Sprecherin Eva Werthmann bei "Sport 1": Wie es dazu nun doch kam, wolle sie jedoch nicht im Detail erklären.

Zuvor hatte das IOC dem deutschen Nationale Olympische Komitee (NOK) die Schuld an diesem Desaster gegeben. "Jedes NOK hat ein bestimmtes Kontingent an Betten im Olympischen Dorf. Wie dieses Kontingent aufgeteilt wird, ist dessen Sache", sagte Sprecher Christian Klaue ebenfalls bei "Sport 1". Offensichtlich hat also das deutsche NOK bei der Planung geschlampt.

Beide deutsche Mannschaften sind bereits weiter. Die Männer treffen am Freitagabend in Lille zum Abschluss der Vorrunde auf die Gastgeber aus Frankreich (ab 21 Uhr im Liveticker). Am Sonntag steht dann das letzte Vorrunden-Spiel bei den Damen an.

Die K.o.-Runde startet am kommenden Dienstag.