Snoop Dogg als Fackelträger - bitte nicht fallen lassen

Der US-amerikanische Rapper Snoop Dogg erschuf mit "Drop It Like It's Hot" (zu Deutsch etwa: "Lass es fallen, als wäre es heiß") einen Welthit, sollte diesen am Freitag allerdings nicht zu wörtlich nehmen. Der 52-Jährige wird einer der letzten Träger des Olympischen Feuers in Saint-Denis sein, das ließ Mathieu Hanotin, amtierender Bürgermeister der Stadt unmittelbar nördlich von Paris, im Gespräch mit AFP wissen.