Max Langenhan schließt den ersten Tag des Rodel-Wettbewerbs bei den Olympischen Spielen dank zweier Bahnrekorde auf Platz eins ab. Für Felix Loch läuft es dagegen weniger.

Für Felix Loch scheint der Traum von der dritten olympischen Goldmedaille im Einsitzer schon nach dem ersten Wettkampftag geplatzt zu sein - dafür greift Max Langenhan nach dem Sieg.

Nach einem schweren Patzer am Start des ersten Laufes liegt Altmeister Loch (36) aus Berchtesgaden nach zwei von vier Durchgängen in Cortina d'Ampezzo bereits 0,919 Sekunden hinter dem führenden Weltmeister Langenhan, der im neu gebauten Cortina Sliding Centre mit zwei Bahnrekorden direkt ein Ausrufezeichen setzte.

Loch, der nach einer starken Weltcup-Saison mit vier Siegen in sieben Rennen als Mitfavorit angereist war, liegt bei seinen fünften Olympischen Spielen bei Halbzeit nur auf Rang acht.

Beim Start von Lauf eins war er direkt rechts in die Bande gefahren, das kostete im Verlauf der Bahn Zeit. Im zweiten fiel er auch ohne groben Patzer weiter zurück. Die Medaillen werden nach den abschließenden zwei Läufen am Sonntag (17 Uhr und 18:31 Uhr) vergeben.