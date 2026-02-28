- Anzeige -
Olympia 2026 in Mailand und Cortina

Jutta Leerdam: Gold-Anzug für guten Zweck für 195.000 Euro versteigert

  • Aktualisiert: 28.02.2026
  • 17:21 Uhr
  • SID

Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Jutta Leerdam versteigert ihren Rennanzug von ihrem Gold-Lauf für einen guten Zweck. Dabei kommt eine sechsstellige Summe herum.

Große Summe für den guten Zweck: Der Gold-Rennanzug von Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam ist versteigert worden.

Für den orange-blauen Ganzkörperanzug, den die Niederländerin bei den Winterspielen in Italien beim Olympiasieg über 1000 Meter sowie beim Silbererfolg über 500 Meter getragen hatte, bot der Auktionsgewinner 195.000 Euro.

Neben Leerdams Outfit wurden auf der Plattform "MatchWornShirt" auch weitere Gold-Anzüge versteigert, etwa von Femke Kok und Antoinette Rijpma-de Jong, allerdings für weitaus weniger Geld.

Leerdam-Anzug versteigert: Zwei Bieter im Schlagabtausch

Kurios bei der Leerdam-Versteigerung: Bis 9102 Euro boten mehrere Interessenten, danach kam es zu einem Schlagabtausch zwischen nur noch zwei Bietern.

Der Erlös "kommt den Vereinen zugute, in denen die Athleten des Team NL ihre ersten sportlichen Schritte machten und/oder in denen sie aktuell aktiv sind", hieß es. Damit werde die Entwicklung neuer Talente gefördert und "in die Sporthelden von morgen" investiert.

