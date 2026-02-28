Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Jutta Leerdam versteigert ihren Rennanzug von ihrem Gold-Lauf für einen guten Zweck. Dabei kommt eine sechsstellige Summe herum.

Große Summe für den guten Zweck: Der Gold-Rennanzug von Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam ist versteigert worden.

Für den orange-blauen Ganzkörperanzug, den die Niederländerin bei den Winterspielen in Italien beim Olympiasieg über 1000 Meter sowie beim Silbererfolg über 500 Meter getragen hatte, bot der Auktionsgewinner 195.000 Euro.

Neben Leerdams Outfit wurden auf der Plattform "MatchWornShirt" auch weitere Gold-Anzüge versteigert, etwa von Femke Kok und Antoinette Rijpma-de Jong, allerdings für weitaus weniger Geld.