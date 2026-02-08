- Anzeige -
Olympische Spiele

Olympia 2026: Goldmedaillengewinner wechselt Hotelzimmer - aus kuriosem Grund

  • Veröffentlicht: 08.02.2026
  • 18:39 Uhr
  • ran

Johannes Hoesflot Klaebo ist der Superstar des Langlaufs, am Sonntag gewann der Norweger die Goldmedaille im Skiathlon. Zuvor gab es aber Probleme mit seinem Hotelzimmer.

Klaebo hatte sein Hotelzimmer vor dem Rennen mit dem norwegischen Trainer Arild Monsen getauscht.

Der Grund war eine schwache Internetverbindung in seinem ursprünglichen Zimmer, die das Zocken auf einer mobilen Konsole unmöglich machte.

Der 29-Jährige ist nach eigener Auskunft ein leidenschaftlicher Gamer, der zu allen Rennen mit "Gaming Koffer" - einer Kombination aus Konsole und Bildschirm - anreist.

"Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Verbindung wirklich schlecht war", hatte Klaebo auf einer Pressekonferenz erklärt: "Ich bin völlig abhängig davon, also bin ich bereit, einen hohen Preis zu zahlen, damit es repariert wird."

Klaebo peilt sechs Goldmedaillen an

Welche Spiele Klaebo zockt, ist nicht bekannt.

Seiner Leistungsfähigkeit scheint die Gaming-Leidenschaft aber nicht abträglich zu sein. In Italien nimmt er zum dritten Mal an Olympischen Spielen teil, er gewann bisher sechs Goldmedaillen, dazu je einmal Silber und Bronze.

In Mailand und Cortina d'Ampezzo wird er bei insgesamt sechs Rennen starten und gilt in allen Disziplinen als Favorit.

