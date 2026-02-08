- Anzeige -
- Anzeige -
Olympia

Olympia 2026: Snowboard-Hoffnung Ramona Hofmeister verpasst Medaille

  • Aktualisiert: 08.02.2026
  • 14:30 Uhr
  • SID

Die deutsche Medaillenhoffnung Ramona Hofmeister verpasst einen Platz auf dem Podium - und ist damit nicht die einzige favorisierte Sportlerin, die enttäuscht.

Snowboard-Hoffnung Ramona Hofmeister hat bei den Olympischen Spielen von Mailand/Cortina eine Medaille im Parallel-Riesenslalom verpasst. Die 29-Jährige, die nach einer Verletzung erst Anfang Januar ihr Comeback gegeben hatte, schied nach einem Sturz im Viertelfinale gegen die Tschechin Zuzana Maderova aus und verpasste damit ihre zweite Olympia-Medaille.

2018 hatte Hofmeister in Pyeongchang Bronze geholt, vor vier Jahren war sie in Peking auch nicht über das Viertelfinale hinausgekommen.

Neben Hofmeister scheiterte überraschend auch die Tschechin Ester Ledecka, zuletzt zweimal in Folge Olympiasiegerin, in der Runde der letzten acht. Cheyenne Loch, die ebenfalls gegen Maderova verloren hatte, und Elias Huber waren im Achtelfinale ausgeschieden. Melanie Hochreiter und Mathilda Schied hatten genau wie der WM-Zweite Stefan Baumeister, Max Kühnhauser und Yannik Angenend die Qualifikation nicht überstanden.

- Anzeige -
- Anzeige -

Hofmeister verpasst Medaille

Hofmeister war nach einem Bruch des Sprungbeins im September erst Anfang des Jahres in den Weltcup zurückgekehrt. Bei ihrem Comeback fuhr sie direkt auf Platz eins, in vier weiteren Rennen vor Olympia folgten ein weiterer Sieg sowie je ein zweiter und ein dritter Rang. Druck habe sie in Italien "mit dieser Story im Gepäck" nicht verspürt, betonte sie zuletzt.

Am Sonntag hatte Hofmeister bereits im Achtelfinale zittern müssen. Gegen die 16 Jahre alte Bulgarin Malena Samfirowa lag die viermalige Gesamtweltcupsiegerin lange in Führung, bevor die Teenagerin noch einmal aufholte und sich im Ziel nur um 0,02 Sekunden geschlagen geben musste.

- Anzeige -
Mehr News und Videos zu Olympia
Philipp Nawrath übergibt auf Vanessa Voigt
News

Erste Medaille für die deutschen Biathleten

  • 08.02.2026
  • 15:23 Uhr
imago images 1071399856
News

JETZT LIVE: Nächste Medaille für Deutschland

  • 08.02.2026
  • 15:12 Uhr
imago images 1072244155
News

"Unerträglich": Vonn-Schreie machen Neureuther fertig

  • 08.02.2026
  • 15:11 Uhr
Adam Edelman, hier bei der WM im vergangenen Jahr
News

Ausrüstung und Pässe weg: Israels Bob-Team bestohlen

  • 08.02.2026
  • 14:49 Uhr
Jutta Leerdam
News

Leerdam polarisiert: Zwischen Jet und Jagd nach Gold

  • 08.02.2026
  • 14:25 Uhr
Aicher fehlten nur vier Hundertstel zu Gold
News

Aicher gewinnt erste deutsche Medaille bei Drama um Vonn

  • 08.02.2026
  • 13:22 Uhr
Drohnen sorgen für spektakuläre Olympia-Bilder
News

Rasende Drohnen bei Olympia: "Weiterentwicklung des Sports"

  • 08.02.2026
  • 12:02 Uhr
Tatjana Hüfner, Natalie Geisenberger, Georg Hackl (Bundestrainer Rodeln) Update
News

Krankenhaus! Deutsche Legende stürzt bei Olympia

  • 08.02.2026
  • 11:45 Uhr
imago images 0847043797
News

Heftige Krawalle bei Olympia-Demo in Mailand

  • 08.02.2026
  • 10:37 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo steht Deutschland?

  • 08.02.2026
  • 08:53 Uhr