Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Auch aus deutscher Sicht könnte es heute interessant werden. Bei den Herren hat Deutschland in der alpinen Team-Kombination mit Linus Straßer ein Slalom-Ass in den eigenen Reihen. Die Abfahrt übernimmt Simon Jocher. Zusammen könnten sie nach Emma Aicher für die nächste alpine Medaille sorgen.

Auch bei den Skispringern hat Deutschland berechtigte Hoffnungen. Mit Philipp Raimund und Felix Hoffmann hat man zwei Olympia-Debütanten am Start, die an einem guten Tag durchaus für eine deutsche Überraschung sorgen können.

Hier verpasst ihr keinen Moment: In unserem Olympia-Liveticker laufen alle Top-Ereignisse des Tages live und in Echtzeit.