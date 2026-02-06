- Anzeige -
Olympia am 9. Februar LIVE: Nächste deutsche Medaille in der alpinen Team-Kombination am Montag? - Der Tag im Ticker

  • Aktualisiert: 09.02.2026
  • 09:47 Uhr
  • ran.de
Olympia 2026
Olympia 2026© IMAGO/Imagn Images

Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Auch aus deutscher Sicht könnte es heute interessant werden. Bei den Herren hat Deutschland in der alpinen Team-Kombination mit Linus Straßer ein Slalom-Ass in den eigenen Reihen. Die Abfahrt übernimmt Simon Jocher. Zusammen könnten sie nach Emma Aicher für die nächste alpine Medaille sorgen.

Auch bei den Skispringern hat Deutschland berechtigte Hoffnungen. Mit Philipp Raimund und Felix Hoffmann hat man zwei Olympia-Debütanten am Start, die an einem guten Tag durchaus für eine deutsche Überraschung sorgen können.

Hier verpasst ihr keinen Moment: In unserem Olympia-Liveticker laufen alle Top-Ereignisse des Tages live und in Echtzeit.

Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick

Skeleton (F): Pfeifer im Training top
09:56
Bereits am frühen Morgen haben die Skeleton-Frauen ihre ersten beiden Trainingsläufe bei diesen Spielen hinter sich gebracht. In Topform präsentierte sich dabei Jacqueline Pfeifer, die einmal Zweite wurde und einmal die schnellste Zeit verbuchte. Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise kam auf die Ränge sechs und neun, Susanne Kreher auf 15 und 14.
Schweizer Medaillenchancen
09:46
Gute Chancen auf Edelmetall rechnet man sich heute im schweizerischen Lager aus. Vor allem in der alpinen Teamkombination haben die Eidgenossen einige schlagkräftige Duos am Start. Marco Odermatt fährt mit Loic Meillard, Franjo von Allmen mit Tanguy Nef und Alexis Monney mit Daniel Yule. Stefan Rogentin tritt mit Matthias Iten an. Im Slopestyle-Finale (12:30 Uhr) gehört Freestylerin Mathilde Gremaud zum den Topfavoritinnen. Auch Giulia Tanno kämpft um eine Medaille.
Der deutsche Olympiatag
09:40
Medaillenchancen gibt es aus deutscher Sicht an diesem Montag vor allem im Skispringen der Männer von der Normalschanze. Philipp Raimund und Felix Hoffmann haben im Laufe der Saison mit mehreren Podestplätzen gezeigt, dass die zum Favoritenkreis gehören. Auch die Routiniers Andreas Wellinger und Pius Paschke wollen ab 19 Uhr nochmal angreifen. In der alpinen Kombination ab 10:30 Uhr hat das DSV-Duo aus Simon Jocher und Linus Straßer höchstens Außenseiterchancen auf einen Medaillencoup. Ab 17 Uhr startet Topfavoritin Julia Taubitz gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Merle Fräbel und Anna Berreiter in den Einsitzer-Wettkampf der Rennrodlerinnen. Anna Ostlender ist im Eischnelllauf-Finale über 1000 Meter dabei und die deutschen Eishockeyfrauen können ab 16:40 Uhr gegen das noch punktlose Frankreich einen Riesenschritt Richtung Viertelfinale machen.
Das Programm des Tages
09:26
Schon ab 10:05 Uhr geht es im Curling mit der letzten Gruppen-Session in den Mixed-Doubles zur Sache. Die Schweiz tritt zum Abschluss gegen Kanada an, kann sich allerdings nicht mehr für das Halbfinale qualifizieren. Um 10:30 Uhr startet dann mit der alpinen Team-Kombination der Herren die erste Entscheidung des Tages. Dabei steht zunächst die Abfahrt an und der finale Slalom steigt ab 14 Uhr. Ab 12:30 Uhr werden Ski-Freestyle-Medaillen im Slopestyle bei den Frauen vergeben. Um 16:40 Uhr wollen die deutschen Eishockey-Frauen im Duell mit Frankreich einen Schritt in Richtung Viertelfinale machen und die Schweiz trifft um 20:40 Uhr auf Kanada. Beim Rennrodeln werden ab 17 Uhr die ersten beiden Läufe im Einsitzer absolviert und im Eisschnelllauf gibt es um 17:30 Uhr Gold, Silber und Bronze über die 1000 Meter der Frauen. Am Abend stehen dann noch die Halbfinals im Mixed-Doubles-Curling, der Rhythmustanz im Eiskunstlauf, das Big-Air-Finale der Snowboarderinnen und die Entscheidung im Skispringen der Männer auf der Normalpiste an.
Herzlich willkommen
Bei den Olympischen Spielen 2026 werden auch heute wieder einige Medaillen verteilt. So steht beispielsweise bei den Männern im alpinen Skisport ab dem Vormittag die Entscheidung in der Kombination an. Für die Skispringer geht es hingegen am Abend auf der Normalschanze um Gold, Silber und Bronze.

Die Entscheidungen am Montag in der Übersicht:

12:30 Uhr: Ski Freestyle - Slopestyle Finale, Frauen
14:00 Uhr: Ski Alpin - Team-Kombination Slalom (Männer)
17:30 Uhr: Eisschnellauf - 1000 Meter Frauen
20:12 Uhr: Skispringen Männer, Normalchance - 2. Durchgang
20:17 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 3. Lauf

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

Erste Medaillen für Deutschland

Skirennläuferin Emma Aicher hat am Sonntag die erste Medaille für die deutsche Mannschaft gewonnen. Bei der Abfahrt der Frauen belegte die 22-Jährige Platz zwei hinter Weltmeisterin Breezy Johnson aus den USA.

Lindsey Vonn (USA) stürzte bereits nach 13 Fahrsekunden nach einer tückischen Welle, blieb schreiend im Schnee liegen und musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Bronze ging an die Italienerin Sofia Goggia.

Auch die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel schaffte es später am Sonntag auf das Podest. Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß landeten hinter Frankreich und Italien auf Platz drei.

Hofmeister verpasst Snowboard-Medaille

Bei den Rodlern hat sich Max Langenhan Gold am Sonntagabend im Einsitzer gesichert. Hinter ihm landete der Österreicher Jonas Müller. Felix Loch war hingegen schon nach den ersten beiden der vier Läufe ohne Medaillen-Chance.

Video: Olympische Spiele: So reagierten unsere Fahnenträger

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran - die Spiele werden spannend!

