Winterspiele kostenlos auf Joyn streamen!
Olympia am 9. Februar LIVE: Nächste deutsche Medaille in der alpinen Team-Kombination am Montag? - Der Tag im Ticker
- Aktualisiert: 09.02.2026
- 09:47 Uhr
- ran.de
Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.
Auch aus deutscher Sicht könnte es heute interessant werden. Bei den Herren hat Deutschland in der alpinen Team-Kombination mit Linus Straßer ein Slalom-Ass in den eigenen Reihen. Die Abfahrt übernimmt Simon Jocher. Zusammen könnten sie nach Emma Aicher für die nächste alpine Medaille sorgen.
Auch bei den Skispringern hat Deutschland berechtigte Hoffnungen. Mit Philipp Raimund und Felix Hoffmann hat man zwei Olympia-Debütanten am Start, die an einem guten Tag durchaus für eine deutsche Überraschung sorgen können.
Hier verpasst ihr keinen Moment: In unserem Olympia-Liveticker laufen alle Top-Ereignisse des Tages live und in Echtzeit.
Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick
Externer Inhalt
Die Entscheidungen am Montag in der Übersicht:
12:30 Uhr: Ski Freestyle - Slopestyle Finale, Frauen
14:00 Uhr: Ski Alpin - Team-Kombination Slalom (Männer)
17:30 Uhr: Eisschnellauf - 1000 Meter Frauen
20:12 Uhr: Skispringen Männer, Normalchance - 2. Durchgang
20:17 Uhr: Snowboard, Big Air, Finale, 3. Lauf
Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.
Erste Medaillen für Deutschland
Skirennläuferin Emma Aicher hat am Sonntag die erste Medaille für die deutsche Mannschaft gewonnen. Bei der Abfahrt der Frauen belegte die 22-Jährige Platz zwei hinter Weltmeisterin Breezy Johnson aus den USA.
Lindsey Vonn (USA) stürzte bereits nach 13 Fahrsekunden nach einer tückischen Welle, blieb schreiend im Schnee liegen und musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Bronze ging an die Italienerin Sofia Goggia.
Auch die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel schaffte es später am Sonntag auf das Podest. Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß landeten hinter Frankreich und Italien auf Platz drei.
Hofmeister verpasst Snowboard-Medaille
Bei den Rodlern hat sich Max Langenhan Gold am Sonntagabend im Einsitzer gesichert. Hinter ihm landete der Österreicher Jonas Müller. Felix Loch war hingegen schon nach den ersten beiden der vier Läufe ohne Medaillen-Chance.
Olympische Winterspiele live und kostenlos auf Joyn streamen
Zahlreiche Wettkämpfe könnt ihr auf Joyn im Eurosport-Livestream kostenlos verfolgen – ohne kostenpflichtiges Abo bei HBO Max.
Einfach Joyn öffnen oder unten auf die Box klicken und mitfiebern, egal ob Biathlon, Skispringen, Eishockey oder Snowboard.
ARD und ZDF zeigen zusätzlich zum Eurosport-Programm ausgewählte Highlights und Medaillenentscheidungen im Free-TV - beide Sender sind ebenfalls kostenlos auf Joyn im Livestream abrufbar.
Video: Olympische Spiele: So reagierten unsere Fahnenträger
Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran - die Spiele werden spannend!