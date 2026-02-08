Der schwere Sturz von Lindsey Vonn beim olympischen Abfahrtslauf sorgt weltweit für Betroffenheit. ran hat die internationalen Pressestimmen. Die US-Amerikanerin stürzte in ihrem wohl letzten Rennen an einem der ersten Tore schwer. Sie wurde auf der Piste erstversorgt und schließlich mit dem Hubschrauber abtransportiert. Die Schmerzensschreie der 41-Jährigen waren sogar in der TV-Übertragung zu hören. Einer ersten Diagnose zufolge hat Vonn sich offenbar einen Bruch im Unterschenkel zugezogen. Olympia HIER IM LIVESTREAM auf Joyn Vonn hatte sich zehn Tage vor den Olympischen Spielen bei einem Sturz einen Kreuzbandriss zugezogen. Sie war trotzdem das Risiko eingegangen, bei der olympischen Abfahrt zu starten – was nun selbstverständlich für Diskussionen sorgt. ran zeigt die internationalen Pressestimmen zum Vonn-Drama.

Deutschland Focus: "Am Ende wird Lindsey Vonn der Über-Ehrgeiz zum traurigen Verhängnis: Lindsey Vonn wagt trotz Kreuzbandriss ihr letztes großes Olympia-Rennen. Nach wenigen Sekunden stürzt sie dramatisch. War das Comeback ein Fehler?" Spiegel: "Lindsey Vonns Märchen wird zur Tragödie: Lindsey Vonn wollte Gold – mit einem verletzten Knie. Dann verlor sie die Kontrolle, es folgten schockierende Bilder. Selbst die größte Abfahrerin kann die menschlichen Grenzen nicht verschieben." T-Online: "Das 'tragische' Ende - Lindsey Vonn wollte in Cortina d'Ampezzo noch einmal eine Medaille in der Abfahrt gewinnen. Darum startete sie verletzt. Doch sie stürzte schwer und bekommt viel Mitgefühl."

USA ESPN: "Lindsey Vonns trotziger Versuch, im Alter von 41 Jahren mit einem rekonstruierten rechten Knie und einem schwer verletzten linken Knie die Abfahrt bei den Olympischen Winterspielen zu gewinnen, endete am Sonntag mit einem schrecklichen Sturz. Zum zweiten Mal innerhalb von zehn Tagen musste sie mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden." Washington Post: "Lindsey Vonns Olympia-Traum endet mit einem brutalen Sturz in der Abfahrt - Die TV-Übertragung fing den Schrei der Skifahrerin ein, während die jubelnde Menge plötzlich verstummte. Nur zehn Tage zuvor hatte sie sich bei einem Sturz das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen." New York Post "Olympischer Herzensbrecher! US-Skistar Lindsey Vonn nach Sturz in der Abfahrt der Frauen mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen - Es war schneller vorbei als erwartet, und das auf herzzerreißende Weise. Kurz nach dem Start stürzte Lindsey Vonn auf der olympischen Abfahrtsstrecke bei sonnigem, klarem Wetter in Cortina d'Ampezzo. Die Zuschauer wurden völlig still angesichts des Sturzes der Skifahrerin, die nur eine Woche nach einem kompletten Kreuzbandriss im linken Knie zwei Trainingsläufe absolviert hatte.“

