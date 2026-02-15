Die deutschen Biathleten erleben beim olympischen Verfolgungsrennen erneut eine Enttäuschung.

Die deutschen Biathleten haben die erste Einzelmedaille bei den Winterspielen erwartungsgemäß erneut verpasst. Philipp Horn fiel in der Verfolgung als Bester des DSV-Quartetts von Rang zehn auf elf zurück, nach 12,5 Kilometern und drei Strafrunden fehlten beim überraschenden Sieg des Schweden Martin Ponsiluoma fast zwei Minuten aufs Podest.

Schon nach dem durchwachsenen Sprint waren die Medaillen außer Reichweite, das für eine Aufholjagd nötige perfekte Rennen gelang nicht.

Horn blieb vor den Augen von Bayern-Star Joshua Kimmich liegend zweimal fehlerfrei und kam durch Patzer der Konkurrenz zunächst etwas näher an die Führenden heran. Doch mit zwei Strafrunden im ersten Stehendanschlag platzte der Medaillentraum, ehe Horn noch ein weiterer Fehler unterlief.

Philipp Nawrath (6 Strafrunden/+3:11,0 Minuten) als 25., Schnellschütze Justus Strelow (4/+3:35,5 Minuten) mit Platz 30 und David Zobel (5/+4:09,9) auf Position 34 zeigten extrem schwache Rennen.