Die Entscheidung ist fix! Andreas Wellinger erhält im Super Team den Platz neben dem gesetzten Philipp Raimund. Felix Hoffmann und Pius Paschke bleibt nur die Zuschauer-Rolle.

Die beiden Olympiasieger Philipp Raimund (Normalschanze 2026) und Andreas Wellinger (Normalschanze 2026) gehen im Super Team für Deutschland an den Start.

Der neu erschaffene Duo-Wettbewerb wird am Montag (19.00 Uhr/ZDF und Eurosport) das letzte Skisprung-Event bei den Olympischen Winterspielen 2026 sein.

Die Entscheidung von Bundestrainer Stefan Horngacher gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Sonntagmorgen nach dem Einzel von der Großschanze bekannt. Am Vortag hatte Horngacher die Entscheidung noch offen gelassen und kündigte an, sich erst im Trainerteam besprechen zu wollen.

Nun ist aber klar, dass die Spiele für Felix Hoffmann und Pius Paschke beendet sind.

Beim Super Team, das bei Olympia erstmals den traditionellen Teamwettkampf mit vier Startern pro Nation ersetzt, treten pro Land zwei Springer in drei Durchgängen an.