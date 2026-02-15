Olympische Winterspiele kostenlos auf Joyn
Olympia 2026 -Skispringen: Philipp Raimund und Andreas Wellinger springen im Super-Team
- Aktualisiert: 15.02.2026
- 11:54 Uhr
- SID
Die Entscheidung ist fix! Andreas Wellinger erhält im Super Team den Platz neben dem gesetzten Philipp Raimund. Felix Hoffmann und Pius Paschke bleibt nur die Zuschauer-Rolle.
Die beiden Olympiasieger Philipp Raimund (Normalschanze 2026) und Andreas Wellinger (Normalschanze 2026) gehen im Super Team für Deutschland an den Start.
Der neu erschaffene Duo-Wettbewerb wird am Montag (19.00 Uhr/ZDF und Eurosport) das letzte Skisprung-Event bei den Olympischen Winterspielen 2026 sein.
Die Entscheidung von Bundestrainer Stefan Horngacher gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Sonntagmorgen nach dem Einzel von der Großschanze bekannt. Am Vortag hatte Horngacher die Entscheidung noch offen gelassen und kündigte an, sich erst im Trainerteam besprechen zu wollen.
Nun ist aber klar, dass die Spiele für Felix Hoffmann und Pius Paschke beendet sind.
Beim Super Team, das bei Olympia erstmals den traditionellen Teamwettkampf mit vier Startern pro Nation ersetzt, treten pro Land zwei Springer in drei Durchgängen an.
Raimund will voll angreifen
Raimund (9.), in Val di Fiemme Sieger von der Normalschanze, und Wellinger (15.), der 2014 (Team) und 2018 (Einzel Normalschanze) Gold geholt hatte, hatten am Samstag für die besten Ergebnisse der DSV-Adler gesorgt, Hoffmann (24.) und Paschke (25.) folgten mit deutlichem Abstand.
- Goldmedaillengewinner Raimund auf Großschanze nur Neunter von der Großschanze – Gold an Prevc
- Raimund vor Super Team "guter Dinge"
Raimund kündigte nach dem Springen am Samstag an, beim Super Team "voll angreifen" zu wollen. Auch Stefan Horngacher hofft auf einen Überraschungs-Coup.
"Es wird wieder schwer. Aber bei Olympia passieren viele Dinge. Wir hoffen, dass wir da mit dabei sind. Wir sind gut vorbereitet, dem Hille liegt die Schanze. Dann schauen wir, dass wir sechs gute Sprünge machen", erklärte der DSV-Coach.
Favorisiert sind allerdings die Teams aus Japan und Slowenien.