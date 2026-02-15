Horn blieb vor den Augen von Bayern-Star Joshua Kimmich liegend zweimal fehlerfrei und kam durch Patzer der Konkurrenz zunächst etwas näher an die Führenden heran. Doch mit zwei Strafrunden im ersten Stehendanschlag platzte der Medaillentraum, ehe Horn noch ein weiterer Fehler unterlief.

Die deutschen Biathleten haben die erste Einzelmedaille bei den Winterspielen erwartungsgemäß erneut verpasst. Philipp Horn fiel in der Verfolgung als Bester des DSV-Quartetts von Rang zehn auf elf zurück, nach 12,5 Kilometern und drei Strafrunden fehlten beim überraschenden Sieg des Schweden Martin Ponsiluoma fast zwei Minuten aufs Podest.

Deutschland kann nicht mithalten

Die absolute Spitze macht weiter einen deutlich stärkeren Eindruck als die Deutschen, agiert in einer anderen Liga. Der Schwede Martin Ponsiluoma lief mit einer beeindruckenden Aufholjagd mit nur einem Fehler von Rang sieben zu Gold, es war sein erster Sieg seit drei Jahren. Dahinter holte Sturla Holm Lägreid (2/+20,6 Sekunden) aus Norwegen mit Silber seine dritte Medaille beim dritten Einzel-Start in Antholz, Bronze ging an den Franzosen Emilien Jacquelin (3/+29,7).

Noch bleiben für die Männer zwei Medaillenchancen bei den Olympischen Spielen in Italien. Die Hoffnungen ruhen vor allem auf der Staffel am Dienstag (14:30 Uhr), wo auch Ersatzmann Lucas Fratzscher angesichts der durchwachsenen Leistungen der Teamkollegen auf einen Einsatz hofft. Im abschließenden Massenstart am Freitag (14:15 Uhr) sind Horn und Co. wieder nur Außenseiter.

"Wir sind alle gute Staffelläufer, das haben wir schon oft genug bewiesen. Die 7,5 Kilometer liegen uns, das zweimal Schießen liegt uns. Und ich glaube, das wissen auch alle anderen Nationen", sagte Horn mit Blick auf die Staffel im Gespräch mit ran.

Und weiter: "Und ich glaube, die anderen Jungs haben da auch trotzdem einen gewissen Respekt, auch wenn wir da jetzt vielleicht nur um Platz 20, Platz 10 rumlaufen. Die anderen Jungs wissen, dass wir in der Staffel immer einen draufsetzen können. Und wir kämpfen da jetzt, genau wie letztes Jahr, und zeigen denen, dass wir es können. Und dann wollen wir in der Staffel auch auf dem Podium stehen."

Grund zum Jubeln gab es am Sonntag trotz der bescheidenen Verfolgung: Die deutsche Staffel von Sotschi 2014 mit Daniel Böhm, Arnd Peiffer, Simon Schempp und Erik Lesser erhielt in Antholz nachträglich ihre Goldmedaille. Das Quartett war damals hinter Russland ins Ziel gekommen. Wegen eines Dopingvergehens von Staffel-Teilnehmer Jewgeni Ustjugow rückte Deutschland nach zwölf Jahren des Wartens und Einsprüchen von Ustjugow nun offiziell auf.