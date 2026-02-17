Olympia 2026: Abschlussfeier live - hier geht es zum kostenlosen Joyn-Livestream

Seit dem 6. Februar laufen in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026. Am 22. Februar ist das Ende erreicht. ran gibt alle Informationen zur Abschlussfeier.

Die seit dem 6. Februar laufenden Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo nähern sich ihrem Ende. Nach spektakulären Wettbewerben mit sportlichen Höchstleistungen auf Eis und Schnee steht am 22. Februar die Abschlussfeier auf dem Programm.

Diese wird in der Arena von Verona, einem antiken römischen Amphitheater, stattfinden.

Nach zwei Wochen voller Triumphen, Medaillen, Emotionen und Dramen erlischt dann das olympische Feuer. Die nächsten olympischen Winterspiele im Jahr 2030 werden in den französischen Alpen ausgetragen.

ran gibt die wichtigsten Informationen rund um die Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2026.