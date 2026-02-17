Olympische Winterspiele
Olympia 2026: Überraschende Pleite - Deutsche Curler vor dem Aus
Die deutschen Curler stehen bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo vor dem Aus.
Das junge Team um Skip Marc Muskatewitz verlor nach mehreren schwerwiegenden Fehlern gegen das zuvor noch sieglose Tschechien trotz einer 5:2-Führung mit 7:9. Deutschland muss nun seine letzten beiden Vorrundenspiele gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen, um noch das Halbfinale zu erreichen.
Am Dienstagabend (19.05 Uhr) ist die noch ungeschlagene Schweiz der nächste Gegner, zum Abschluss der Round Robin treffen die Europameister von 2024 am Donnerstag auf China (9.05 Uhr/beide ARD und Eurosport). Mit drei Siegen und vier Niederlagen belegt die deutsche Auswahl des kanadischen Trainers Ryan Sherrard Rang sieben. Das erklärte Ziel war ein Platz in den Top vier.
Deutsche Curler unterliefen große Patzer
In der Schlussphase gegen Tschechien schlichen sich bei der deutschen Mannschaft grobe Fehler ein. Vor allem Muskatewitz schenkte dem Gegner, der seinen ersten Sieg bei Olympia bejubelte, wichtige Punkte. Im siebten End setzte der Skip einen Stein daneben, das Schlusslicht punktete dreifach und glich zum 5:5 aus. Deutschland ging zwar mit einer Führung in den letzten Durchgang, nach einem weiteren Fauxpas war der Weg zum Sieg Tschechiens aber frei.
Das Wichtigste in Kürze
Eine deutsche Curling-Auswahl ist erstmals seit 2014 in Sotschi wieder bei Olympia am Start. Die besten vier Teams der Zehnergruppe ziehen ins Halbfinale ein, am 20. und 21. Februar geht es im Cortina Curling Stadium um die Medaillen.