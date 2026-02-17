Olympia 2026: Überraschende Pleite - Deutsche Curler vor dem Aus

Die deutschen Curler stehen bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo vor dem Aus.

Das junge Team um Skip Marc Muskatewitz verlor nach mehreren schwerwiegenden Fehlern gegen das zuvor noch sieglose Tschechien trotz einer 5:2-Führung mit 7:9. Deutschland muss nun seine letzten beiden Vorrundenspiele gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen, um noch das Halbfinale zu erreichen.

Am Dienstagabend (19.05 Uhr) ist die noch ungeschlagene Schweiz der nächste Gegner, zum Abschluss der Round Robin treffen die Europameister von 2024 am Donnerstag auf China (9.05 Uhr/beide ARD und Eurosport). Mit drei Siegen und vier Niederlagen belegt die deutsche Auswahl des kanadischen Trainers Ryan Sherrard Rang sieben. Das erklärte Ziel war ein Platz in den Top vier.