Olympia 2026: Alkoholvorfall! Skisprung-Trainer muss umgehend gehen

  • Aktualisiert: 12.02.2026
  • 12:36 Uhr
  • SID

Aufregung im finnischen Team bei Olympia 2026. Der Cheftrainer der Skispringer muss gehen.

Der slowenische Cheftrainer der finnischen Skispringer muss nach einem Alkoholvorfall die Heimreise antreten. Igor Medved habe "gegen die Regeln und Werte des Teams" verstoßen, teilte Finnlands Olympisches Komitee am Donnerstag mit. Über weitere Sanktionen werde der nationale Skiverband nach den Winterspielen in Italien entscheiden.

"Ich habe einen Fehler gemacht und es tut mir sehr leid. Ich möchte mich beim gesamten finnischen Team, den Athleten und auch den Fans entschuldigen", wurde der 44-Jährige in einer Mitteilung zitiert.

Olympia 2026: Trainer konsumierte Alkohol "entgegen der Teamregeln"

Marleena Valtasola, Geschäftsführerin des finnischen Skiverbandes, sprach beim TV-Sender Yle von einem "bedauerlichen Vorfall, bei dem Alkohol entgegen den Teamregeln konsumiert wurde." Valtasola äußerte sich nicht dazu, wo und wann Alkohol konsumiert wurde.

Bis zum Ende der Winterspiele wird Lasse Moilanen die Skispringer betreuen.

