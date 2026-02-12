Olympia 2026: Alkoholvorfall! Skisprung-Trainer muss umgehend gehen

Aufregung im finnischen Team bei Olympia 2026. Der Cheftrainer der Skispringer muss gehen.

Der slowenische Cheftrainer der finnischen Skispringer muss nach einem Alkoholvorfall die Heimreise antreten. Igor Medved habe "gegen die Regeln und Werte des Teams" verstoßen, teilte Finnlands Olympisches Komitee am Donnerstag mit. Über weitere Sanktionen werde der nationale Skiverband nach den Winterspielen in Italien entscheiden.

"Ich habe einen Fehler gemacht und es tut mir sehr leid. Ich möchte mich beim gesamten finnischen Team, den Athleten und auch den Fans entschuldigen", wurde der 44-Jährige in einer Mitteilung zitiert.