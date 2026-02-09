Der Coup des deutschen Skispringers bringt auch Moderatorin Lea Wagner und Experte Sven Hannawald aus der Fassung.

Solche Szenen sieht man selten.

Der sensationelle Olympiasieg von Skispringer Philipp Raimund auf der Normalschanze berührte offensichtlich auch ARD-Moderatorin Lea Wagner sehr.

Als nach dem dramatischen Wettkampf Kommentator Tom Bartels zurück zu Wagner und Experte Sven Hannawald gab, weinte Wagner vor Rührung.

"Tom, ich sehe Pippi in den Augen", vermeldete Hannawald.

"Ja, habe ein bisschen geweint", antwortete Wagner. "Sensationell einfach. Dass man sowas erleben kann, wirklich sensationell", freute sich Hannawald angesichts der unglaublichen Jubelbilder um Raimund, der zuvor noch kein Weltcupspringen gewonnen hatte.

Nun hat der 25-Jährige die Goldmedaille in der Tasche. Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina D’Ampezzo haben aus deutscher Sicht schon jetzt ein ganz besonderes Sportmärchen – und auch einen außergewöhnlich emotionalen TV-Moment.