Eishockey (F): Endlich das zweite Tor Nun wird das Bemühen der US-Amerikanerinnen belohnt. Joy Dunne gelingt der Treffer zum 2:0. Angesichts von 33:11 Torschüssen und der klaren Überlegenheit zugunstend es Olympiazweiten von 2022 geht das auch voll in Ordnung. Die Schweizerinnen, vor vier Jahren Vierte, haben lange stand und das Ergebnis knapp gehalten, realistische Siegchancen besitzen die Eidgenossinnen aber nicht.

Eiskunstlauf (X): Deutsches Aus droht Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan werden die Rote Laterne einfach nicht los. Inzwischen sind im Rhythmustanz 15 Paare gelaufen. Nach wie vor führen Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron ungefährdet. Soeben schieben sich die Kanadier Marjorie Lajoie und Zachary Lagha auf Rang zwei, weisen aber auch mehr als zehn Punkte Rückstand auf.

Eishockey (F): Turniermodus bei den Frauen Im Eishockeyturnier der Frauen mit den zehn Mannschaften sind die besten Teams alle in der Gruppe A versammelt. Hier qualifizieren sich auch alle fürs Viertelfinale. Dazu kommen die drei besten Teams der Gruppe B. Gespielt wird hier heute also nur um Platzierungen und eine möglichst gute Ausgangsposition fürs Viertelfinale gegen einen eventuell leichteren Gegner. Im Spiel Kanada gegen Tschechien ist das erste Drittel beendet. Julia Gosling hat inzwischen auf 4:0 für die Nordamerikanerinnen erhöht.

Eishockey (F): Weiterhin nur knappe Führung für die USA Sehr einseitig läuft auch die Partie zwischen der Schweiz und den USA ab. In der Arena Milano sind wir bereits im mittleren Spielabschnitt. Doch trotz einer Schussbilanz von 22:7 liegen die US-Amerikanerinnen weiter nur mit 1:0 vorn. Derzeit versuchen sich die Ladies von Headcoach John Wroblewski erstmals in Überzahl. Doch auch dabei will kein Treffer gelingen. Die Schweizerinnen werfen alles rein, verteidigen mit Mann und Maus. Und Torfrau Andrea Brändli hält mit Glück und Geschick. Team USA ist mit bislang zwei Siegen übrigens Tabellenführer in der Gruppe A.

Eishockey (F): Kanada schon deutlich vorn Eine klare Angelegenheit bahnt sich für die Kanadierinnen an. Das Team aus dem Mutterland des Eishockey hatte schon die erste Partie gegen die Schweiz mit 4:0 gewonnen. Und nun steht es gegen Tschechien zum Ende des ersten Drittels bereits 3:0. Kristin O'Neill, Sarah Fillier und Laura Stacey erzielten die Tore. Die Nordamerikanerinnen scheinen ungefährdet ihrem zweiten Sieg entgegenzusteuern.

Eiskunstlauf (X): Deutsche Eistänzer noch immer Letzte Reihenweise zieht die Konkurrenz am deutschen Paar vorbei. Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan sind noch immer Letzte. An der Spitze des Klassements liegt Guillaume Cizeron. Der Olympiasieger von 2022 ist hier mit einer anderen Partnerin am Werk – mit der gebürtigen Kanadierin Laurence Fournier Beaudry. Das für Frankreich startende Duo hat sich 90,18 Punkte gutschreiben lassen. Damit liegt Cizeron ganz nah im Rhythmustanz ganz nah am Wert von Peking 2022 (90,83).

Skispringen (M): Siegerehrung Inzwischen haben die FIS-Kontrolleure ihr Werk verrichten und festgestellt, dass bei den Medaillengewinnern alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Entsprechend können wir zur Siegerehrung schreiten. Philipp Raimund hat tatsächlich noch nichts Großes gewonnen und noch keinen Weltcupsieg zu Buche stehen. Doch heute gelingt dem 25-Jährigen der ganz große Wurf. Das erste Edelmetall bei einem Großereignis ist gleich Olympiagold. Mit einem riesigen Satz springt er jubelnd aufs oberste Treppchen, um seine Plakette in Empfang zu nehmen. Alle vier Medaillengewinner haben ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Und dann singt Raimund inbrünstig die Hymne. Herzlichen Glückwunsch!

Eishockey (F): Zwei Eishockeyspiele in Mailand Unterdessen wird auch wieder Eishockey gespielt. In der Arena Milano stehen sich die Schweiz und Team USA gegenüber. Gegen Ende des ersten Drittel führen die Nordamerikanerinnen durch einen Treffer von Haley Winn mit 1:0. Im Milano Ice Park haben zudem eben die Kanadierinnen und die Tschechinnen mit ihrem Gruppenspiel begonnen. Beides sind Partien der Gruppe A.

Eiskunstlauf (X): Rote Laterne für die Deutschen Im Rhythmustanz sind inzwischen Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan gelaufen. Sonderlich gut ging es den beiden nicht von der Hand. Mit 63,67 Punkten verbuchte das deutsche Paar die bislang schlechteste Wertung und ziert damit das Ende des Klassements. Unter die besten 20 müssten sie es schaffen, um übermorgen noch ihren Kürtanz zeigen zu dürfen.

Skispringen (M): Ergebnisse der Deutschen Beim Skispringen in Predazzo benötigt man etwas länger. Hier steht ja noch die Materialkontrolle an. Von Seiten der FIS möchte man auf Nummer sicher gehen, dass es nicht wieder einen Skandal wie bei den Norwegern während der letzten WM gibt. So hat Philipp Raimund ausgiebig Zeit, Glückwünsche entgegenzunehmen. Seine Teamkollegen landeten übrigens im geschlagenen Feld – Felix Hoffmann als Dreizehnter, Andreas Wellinger als Siebzehnter und Pius Paschke als 23. Die beiden anderen Schweizer beendeten den Wettkampf auf Platz 18 (Felix Trunz) und 29 (Sandro Hauswirth).

Snowboard (F): Siegerehrung im Big Air Bei diesen Winterspielen geht das meist ganz zügig. Somit stehen die Snowboarderinnen bereits zur Siegerehrung bereit. Neben der Olympiasiegerin Kokomo Murase hat es Zoi Sadowski-Synnot aus Neuseeland nach dem mäßigen Start doch noch aufs Podium geschafft, holt wie vor vier Jahren Silber. Bronze geht an die zwischenzeitlich Führende Südkoreanerin Seung-eun Yu, die im letzten Run nicht mehr zulegen konnte. Herzlichen Glückwunsch an die Medaillengewinnerinnen!

Skispringen (M): Bronze für Deschwanden Hinter dem neuen Olympiasieger auf der Normalschanze erringt der 19-jährige Pole Kacper Tomasiak überraschend die Silbermedaille. Und dann gibt es zweimal Bronze – für den Japaner Ren Nikaido und den Schweizer Gregor Deschwanden.

Snowboard (F): Gold für Murase! Parallel zur Skisprungentscheidung haben die Snowboarderinnen ihre Olympiasiegerin im Big Air gefunden. Mit ihrem letzten Versuch hat Kokomo Murase den Spieß wieder umgedreht, verbuchte 89,25 Punkte. Das ist die zweitbeste Wertung des Tages nach ihrem ersten Sprung (89,75). In der Summe ist die Japanerin damit nicht zu schlagen und holt Gold.

Skispringen (M): Gold für Raimund! Als letzter Springer macht sich Philipp Raimund auf den Weg und behält die Nerven. Das ist ein blitzsauberer Sprung. Bei 106,5 Metern setzt der Deutsche die wunderbare Landung. Schon im Auslauf bricht es aus ihm heraus. Für eine Medaille sollte das reichen. Doch welche Farbe? Die Spannung steigt ins Unermessliche. Dann kommt die Wertung: 274,1 Punkte – es ist GOLD FÜR DEUTSCHLAND! Philipp Raimund ist Olympiasieger! Unglaublich, der Jubel kennt keine Grenzen. Die Teamkollegen nehmen den Champion auf die Schultern.

Skispringen (M): Tomasiak in Führung Kacper Tomasiak setzt einen drauf, springt ebenfalls 107 Meter und setzt sich an die Spitze. Danach patzt Kristoffer Eriksen Sundal, der Norweger fällt zurück. Der junge Pole hat die Medaille sicher. Im Anschluss fällt Valentin Foubert zurück.

Skispringen (M): Deschwanden stark Bei nahezu idealen Bedingungen segelt Ren Nikaido auf stattlich 106,5 Meter. Damit setzt sich der Japaner klar an die Spitze und meldet Ansprüche auf eine Medaille an. Anschließend ist Gregor Deschwanden an der Reihe. Und der Eidgenosse hält dem Druck stand, fliegt noch einen halben Meter weiter. Punktgleich mit Nikaido liegt der Schweizer in Führung. Und noch vier Jungs stehen oben.

Snowboard (F): Hohes Risiko beim Big Air Im letzten Run riskieren die Sportlerinnen naturgemäß mehr. Daher gibt es jetzt einige Stürze. Einige Athletinnen gehen punktemäßig leer aus. Einzig Zoi Sadowski-Synnot hat eine Ansage gemacht, 83,50 Punkte verbucht und schielt noch nach einer Medaille. Anna Gasser ist übrigens entthront. Die Olympiasiegerin von Peking hat sich zwar stetig gesteigert, kommt aber nicht über Platz acht hinaus.

Skispringen (M): Hoffmann für den Moment Zweiter Nun schiebt sich Felix Hoffmann in die Spur. Sein Flug endet wenig später bei 102,5 Metern. Damit bleibt der Deutsche als Zweiter knapp vier Punkte hinter der Spitze zurück. Der Österreicher Stephan Embacher scheint einiges gutmachen zu können.

Skispringen (M): Wellinger mit guten zweiten Sprung Andreas Wellinger zieht seinen Sprung jetzt bis auf 104 Meter nach unten, das reicht aber nur für Rang zwei. Kurz darauf setzt sich Stephan Embacher an die Spitze (105,5 m). Pius Paschke war bei Weitem nicht so weit gesegelt und hat an Boden verloren.

Skispringen (M): Trunz mit guten zweiten Versuch Felix Trunz hat sich mit seinem zweiten Sprung auf 100 Meter zwischenzeitlich an die Spitze gesetzt, wurde inzwischen aber vom Finnen Vilho Palosaari (103 Meter) übertrumpft. Damit bestätigt der 19-Jährige, dass er bei der Olympianominierung den Vorzug vor Simon Ammann bekommen hat. Jetzt ist mit Sandro Hauswirth der nächste Schweizer an der Reihe. Diesen zieht es aber bereits bei 98,5 Metern zu Boden. Das wirft die 25-Jährigejn zurück.

Snowboard (F): Führungswechsel im Snow Park Den besten zweiten Versuch zeigt soeben Zoi Sadowski-Synnott, kassiert 88,75 Punkte. Allerdings hatte die Neuseeländerin im ersten Run ausgelassen. Die Olympiazweite von Peking muss also gleich noch einmal liefern. Vorn liegen daher andere – jetzt aber Seung-eun Yu. Die 18-jährige Südkoreanerin hat Kokomo Murase verdrängt und baut auf ein Polster von fast zehn Punkten.

Skispringen (M): Zweiter Durchgang Nun beginnt der entscheidende Durchgang auf der Normalschanze in Predazzo. Während Philipp Raimund diesen als Führender angeht, liegen die anderen Deutschen zurück. Felix Hoffmann ist Dreizehnter, das Podium ist aber auch nur 4,4 Punkte entfernt. Pius Pasche ist Siebzehnter, Andreas Wellinger Achtzehnter. Die beiden anderen Schweizer neben Gregor Deschwanden sind Sandro Hauswirth (20.) und Felix Trunz (25.).

Snowboard (F): Japanische Führung im Big Air In Livigno ist ein Durchgang im Big Air absolviert. Mit 89,75 Punkten liegt Kokomo Murase in Führung. Die Japanerin war vor vier Jahren in Peking als Dritte bereits Medaillengewinnerin. Ihr auf den Fersen ist die Südkoreanerin Seung-eun Yu, die nur zwei Zähler zurückliegt. Dahinter tun sich größere Abstände auf, doch es gibt bei den drei Versuchen ja ein Streichresultat. Da ist noch viel möglich – auch für die Titelverteidigerin Anna Gasser aus Österreich oder die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott, die Beste in der Qualifikation.

Skispringen (M): Raimund bei Halbzeit vorn! Auf der Normalschanze in Predazzo geht soeben der ersten Durchgang zu Ende. Kein Springer ist an die Leistung von Philipp Raimund herangekommen. Die deutsche Medaillenhoffnung führt nach dem ersten Durchgang. Doch die Punktabstände sind gering, der Vorsprung des 25-Jährigen beträgt lediglich einen Punkt. Auf den Plätzen folgen der Franzose Valentin Foubert und der Norweger Kristoffer Eriksen Sundal. Der Schweizer Gregor Deschwanden lauert auf Rang vier – knapp drei Punkte zurück. Die großen Namen sind ins Hintertreffen geraten. Ryoyu Kobayashi ist Siebter, Domen Prevc Achter und Daniel Tschofenig als bester Österreicher Elfter.

Curling (X): USA im Finale In einem echten Halbfinalkrimi setzt sich Team USA soeben im letzten End durch, bringt zwei Steine in die Wertung und dreht damit die Partie gegen Italien. Letztlich heißt es 9:8 für Corey Thiesse und Korey Dropkin. Das Duo hat damit eine Medaille sicher und darf morgen gegen Schweden um Gold spielen. Die Italiener können sich ebenfalls morgen um den Trostpreis Bronze bemühen, dabei geht es für Stefania Constantini und Amos Mosaner gegen Großbritannien.

Skispringen (M): Führung für Raimund Mit Stefan Kraft und Stephan Embacher sind zwei Österreicher eben nicht ganz vorn reingesprungen, besitzen heute keine Medaillenchancen. Nun ist Felix Hoffmann an der Reihe. Der 28-Jährige setzt genau bei 100 Metern auf, baut aber einen Wackler bei der Landung ein. Auf der Normalschanze wird das teuer und bedeutet lediglich den achten Platz. Kurz darauf begibt sich Philipp Raimund in die Spur. Und der liefert, landet bei 102 Metern. Es gibt gute Noten, der Deutsche geht in Führung!

Skispringen (M): Paschke auf dem Niveau von Wellinger Bei inzwischen verkürztem Anlauf ist Pius Paschke auf 101 Meter gesprungen, setzte sich damit direkt vor Andreas Wellinger. Die beiden sind allerdings inzwischen auf die Plätze neun und zehn abgerutscht. Besser schaut es für Gregor Deschwanden aus. Der Schweizer ist Zweiter.

Curling (X): Schweden im Finale Dem Curling-Team aus Schweden winkt der ganz große Wurf. Die Skandinavier setzen sich in der Vorschlussrunde gegen Großbritannien deutlich mit 9:3 durch und erreichen das Finale um Gold. Bereits nach dem siebten End ist die Entscheidung zugunsten der Geschwister Isabella und Rasmus Wranå gefallen. Auf den Endspielgegner müssen die beiden noch warten.

Snowboard (F): Entscheidung ohne deutsche Beteiligung Drei Durchgänge stehen für die Snowboarderinnen auf dem Programm. Die zwei besten Versuche kommen in die Wertung, bilden in der Summe die Gesamtpunktzahl. Am gestrigen Sonntag hatten sich 29 Athletinnen aus 17 Nationen der Qualifikation gestellt, es galt es die zwölf Finalteilnehmerinnen zu ermitteln. Dabei landete die deutsche Starterin Annika Morgan ausgerechnet auf dem undankbaren 13. Platz. Ein Dreiviertel Punkt fehlte ihr zum Erreichen der heutigen Medaillenentscheidung. Auch die schweizerische Vertreterin Ariane Burri blieb als Neunzehnte auf der Strecke.

Skispringen (M): Wellinger fürs Erste vorn dabei Jetzt ist mit Andreas Wellinger der erste Deutsche an der Reihe und erreicht genau die bisherige Bestweite des Italieners Giovanni Bresadola. 120,5 Meter sind das. Damit sortiert sich er 30-Jährige als Zweiter ein, auch ihn werden wir im zweiten Durchgang wiedersehen.

Skispringen (M): Hauswirth im zweiten Durchgang Zum Teilnehmerfeld der 50 Skispringer gehören auch drei Schweizer. Soeben segelt Sandro Hauswirth auf genau 100 Meter, reiht sich als Zweiter ein und hat einen Platz im zweiten Durchgang der besten 30 damit schon sicher. Felix Trunz, der schon früher an der Reihe war, hat inzwischen auch ein großes Q hinter seinem Namen stehen.

Snowboard (F): Entscheidung im Big Air Neben dem Skispringen haben wir am Abend noch einen zweiten Medaillensatz zu vergeben. Im Livigno Snow Park steht für die Snowboarderinnen das Finale im Big Air auf dem Programm. Mit dem ersten der drei Durchgänge der zwölf qualifizierten Sportlerinnen beginnen wir um 19:30 Uhr.

Rennrodeln (F): Deutsche Doppelführung nach Tag eins Was für eine Show, die die deutschen Rodlerinnen heute im Cortina Sliding Centre in Cortina d'Ampezzo boten. Nachdem Merle Fräbel im ersten Lauf den Streckenrekord fuhr, setzte Julia Taubitz im zweiten Run nach und fuhr ihrerseits zum Bahnrekord. Nach dem ersten Tag liegt Taubitz mit 0,061 Sekunden knapp vor Fräbel an der Spitze. Dahinter ist der Rückstand bereits groß, so dass der Kampf um Gold zwischen den beiden deutschen Athletinnen ausgetragen werden dürfte, wenn ihnen keine groben Fehler unterlaufen. Elina Bota aus Lettland hat Platz drei inne, aber einige Athletinnen im Nacken, die ebenfalls noch Bronze holen könnten. Darunter auch Ashley Farquharson aus den USA, die sich trotz Fehlern im zweiten Run im Rennen um Bronze hält und trotz hoher StartnummerFünfte ist. Anna Berreiter liegt nach dem ersten Tag auf dem neunten Platz. Natalie Maag aus der Schweiz liegt auf Rang zehn.

Eishockey (F): Siegtor für Deutschland In der Overtime nutzen die Deutschen den Platz auf dem Eis, spielen das gut aus. Lilli Welcke fährt nach gut einer Minute hinter das gegnerischen Tor, passt mustergültig zurück. Aus leicht nach rechts versetzter Position zieht Katarina Jobst-Smith ab und trifft ins linke Eck. Damit gewinnt Deutschland gegen Frankreich mit 2:1. Den Viertelfinaleinzug hat das DEB-Team damit noch nicht sicher, dafür hätte man innerhalb von 60 Minuten gewinnen müssen. Dennoch stehen die Chancen auf Weiterkommen nach wie vor gut. Morgen steht bereits die nächste Partie an, dann geht es im letzten Gruppenspiel gegen Italien.

Eishockey (F): Es geht in die Verlängerung Deutschlands Eishockeyfrauen haben nichts unversucht gelassen, doch ein Tor wollte nicht mehr gelingen – trotz einer Torschussbilanz von 46:14. Noch immer steht es im Gruppenspiel gegen Frankreich 1:1. Es gibt eine Verlängerung. Diese wird fünf Minuten dauern und mit jeweils drei Feldspielerinnen bestritten.

Eiskunstlauf (X): Die Eistänzer beginnen mit dem Rhythmustanz Ebenfalls in Mailand beginnen heute die Eistänzer mit ihrem Wettbewerb. Diesem stellen sich 23 Paare – unter anderem Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan. Um 19:20 Uhr beginnt der Rhythmustanz. Edelmetall steht im Milano Ice Skating Arena aber noch nicht auf dem Spiel. Die Plaketten werden erst übermorgen mit dem Kürtanz vergeben.

Curling (X): USA bleibt dran Zwischen Italien und den USA geht es ebenfalls eng zu. Im vierten End gelang den Amerikanern dann ein wichtiger Dreier, der ihnen die Führung einbrachte, allerdings kann man sich bei einem Stand mit 5:4 gegen das italienische Mixed Double sicherlich nicht ausruhen.

Eishockey (F): Deutsche Überzahl bleibt ungenutzt In Mailand ringen Deutschlands Eishockeyspielerinnen noch immer mit den Französinnen. Gerade verstreicht eine Überzahl der DEB-Auswahl ertraglos. So bleibt es beim 1:1. Und nur noch etwas mehr als vier Minuten sind zu spielen. Fällt in den regulären 60 Minuten noch ein Tor?

Curling (X): Schweden zur Halbzeit in Führung Im Halbfinale zwischen Großbritannien und Schweden haben die Skandinavier die Führung halten können. Nach vier gespielten Ends liegt Schweden mit 3:2 vorne. Großbritannien startete zwar mit einem Punkt ins Match, doch Schweden konterte im zweiten End direkt mit zwei Steinen und setzte damit das erste Ausrufezeichen. Nach dem ausgeglichenen vierten End, das an Großbritannien ging, liegt der Vorteil nun bei den Schweden, die mit dem Hammer im fünften End weiter Druck machen können.

Rennrodeln (F): Taubitz verbessert den Bahnrekord Die Österreicherinnen finden auch im zweiten Lauf nicht richtig ihren Rhythmus, damit scheint für sie nur noch der Kampf um Bronze zu bleiben. Lisa Schulte ordnet sich mit 0,6127 Sekunden Rückstand hinter Merle Fräbel ein und verpasst den Angriff auf die Spitze deutlich. Dann richtet sich alles auf Julia Taubitz und die liefert! Die Deutsche zeigt eine überragende Fahrt, stellt den nächsten Bahnrekord auf und schiebt sich hauchdünn mit 0,061 Sekunden Vorsprung an die Spitze. Damit deutet alles darauf hin, dass wir morgen ein rein deutsches Duell um Gold erleben werden!

Skispringen (M): Kampf um Edelmetall auf der Normalschanze Zwei Medaillenentscheidungen erwarten uns noch in den Abendstunden des dritten offiziellen Wettkampftages dieser Winterspiele. Besonders im Blickpunkt steht dabei das Skispringen der Männer von der Normalchance. Auf der Schanze in Predazzo zeigten Philipp Raimund und Felix Hoffmann im Training sehr vielversprechenden Leistungen, weshalb aus deutscher Sicht berechtigte Medaillenhoffnungen bestehen. Um 19:00 Uhr beginnt der erste Durchgang.

Rennrodeln (F): Merle Fräbel mit guter Fahrt Die Deutsche legt im zweiten Durchgang die Bestzeit hin und zeigt erneut eine richtig starke Fahrt. Allerdings ist sie im Vergleich zu ihrem eigenen ersten Lauf etwas langsamer. Damit bleibt es spannend an der Spitze: Öffnet das die Tür für Julia Taubitz? Die Topfavoritin hat nun die Chance, mit einer sauberen Fahrt die Führung zu übernehmen.

Eishockey (F): Frankreich gleicht aus! Jetzt ist das deutsche Team gefordert! Estelle Duvin stellt auf 1:1. Die Vorlage kommt von Manon Le Scodan. Eine Situation, mit der man leider rechnen musste, nachdem das zweite Tor von Deutschland nicht fallen wollte.

Rennrodeln (F): Berreiter mit Fehlern Im oberen Abschnitt muss Anna Berreiter mehrfach korrigieren. Das kostet Zeit und bringt Unruhe in den Lauf. Unten heraus läuft es für die Deutsche etwas besser, doch im Vergleich zu Verena Hofer verliert sie weiter an Sekunden. Im Ziel ordnet sich Berreiter mit 0,312 Sekunden Rückstand hinter der Italienerin ein. Die Schweizerin Natalie Maag liegt auf Rang drei und hat 0,465 Sekunden Rückstand auf Hofer.

Eisschnelllauf (F): Leerdam knackt Rekord der Teamkollegin und holt Gold! Jutta Leerdam sorgt noch einmal für maximale Spannung. Nach 600 Metern übernimmt sie die Führung und lässt Miho Takagi hinter sich. Kann sie tatsächlich den olympischen Rekord noch einmal knacken? Ja! Mit 0,28 Sekunden Vorsprung zieht sie an ihrer Teamkollegin vorbei, drückt den Rekord weiter nach unten und sichert sich die Goldmedaille. Nach dem Lauf fällt die ganze Anspannung von ihr ab, und die Emotionen brechen sichtbar durch. Die Freudentränen beginnen zu fließen. Femke Kok darf sich über Silber freuen, während auch Miho Takagi Grund zum Jubeln hat. Die Japanerin holt sich die Bronzemedaille.

Eisschnelllauf (F): Die Entscheidung um Gold Béatrice Lamarche aus Kanada kann die Topzeit von Femke Kok schon einmal überhaupt nicht angreifen und reiht sich mit über zwei Sekunden Rückstand auf dem derzeitigen Bronzerang ein. Was lassen Miho Takagi aus Japan und Jutta Leerdam aus der niederländischen Mannschaft in der letzten Paarung folgen?

Eisschnelllauf (F): Kok läuft olympischen Rekord! Lange sehen die Zeiten eher verhalten aus, doch dann folgt das große Ausrufezeichen in der Entscheidung. Mit olympischem Rekord stürmt Femke Kok über die 1000 Meter und brennt 1:12,59 Minuten ins Eis. Zufrieden lächelt sie anschließend in Richtung Tribüne. Für ihre Laufpartnerin Brittany Bowe reicht es zunächst zu Rang zwei. Kann noch jemand an diese Topzeit herankommen?

Eishockey (F): Das letzte Drittel beginnt Im Spiel zwischen Deutschland und Frankreich läuft das letzte Drittel. Bei den Torschüssen liegt die deutsche Mannschaft mit 30:7 klar vorne, doch der zweite Treffer will einfach nicht fallen. Mit dem knappen 1:0 bleibt die Partie gefährlich offen, denn ein perfekter Abschluss der Französinnen könnte jederzeit den Ausgleich bringen.

Rennrodeln (F): Der zweite Lauf steht an Im Rodeln der Frauen steht in wenigen Minuten der zweite Lauf im Einsitzer an. Die zwölf besten Starterinnen gehen diesmal in umgekehrter Reihenfolge auf die Bahn. Merle Fräbel und Julia Taubitz, die aktuell auf Goldkurs liegen, gehen auf den Startpositionen acht und zwölf ins Rennen. Schon zuvor ist Anna Berreiter an der Reihe und kann eine wichtige Zeit vorlegen, um sich nach vorne zu arbeiten. Die Schweizerin Maag wird den Anfang machen.

Eisschnelllauf (F): Jackson mit neuer Bestzeit Nun nimmt der Wettkampf über die 1000 Meter an Fahrt auf! Erin Jackson, die in Peking 2022 über die 500 Meter Gold holte, setzt die neue Bestzeit hin. 1:15,00 Minuten hat sie für ihr Rennen gebraucht. Damit war sie 0,46 Sekunden schneller als Suzanne Schulting. Vier Paarungen warten noch, dann steht fest, wer die Medaillen macht. Für Jackson werden das nun sicherlich bange Minuten!

Curling (X): Die Partien bleiben offen Auf dem Curling-Sheets bleibt es im Halbfinale offen. Sowohl Schweden als auch die USA schaffen den Konter in ihren Spielen. Schweden geht mit 2:1 gegen Großbritannien mit einem Stein in Führung. Das US-Duo gleicht gegen Italien auf 2:2 aus.

Eisschnelllauf (F): Noch kein Angriff auf die Führung Die Eispause ist inzwischen beendet und in der 1000-Meter-Entscheidung sind die nächsten Paarungen gelaufen. Die Führung angreifen konnte aber noch keine Athletin. Suzanne Schulting aus den Niederlanden hält sich an der Eins. Ärgern wird sich Qi Yin. Sie verschläft ihren Start völlig und wird Dritte in der Zwischenwertung.

Curling (X): Großbritannien und Italien in Führung Starker Auftakt für das britische Duo: Nach dem ersten End führt Großbritannien mit 1:0 gegen Schweden. Jennifer Dodds zeigt dabei gleich ihre Klasse und setzt mit einem präzisen Take-out den entscheidenden Stein ins Haus. Schweden bleibt jedoch dran und hat nun den Hammer für das zweite End, womit sie den Konter setzen könnten. Auch Italien macht klar, dass sie ins Finale wollen. Gegen die USA holen sie sich im ersten End gleich zwei Steine.

Eishockey (F): Das zweite Tor bleibt aus In den Schlussminuten des zweiten Drittels erhöht das deutsche Team noch einmal den Druck: Mehrfach tauchen die deutschen Stürmerinnen gefährlich vor dem französischen Tor auf und sorgen für Unruhe in der Defensive. Doch die Torhüterin der Französinnen bleibt aufmerksam und verhindert mit mehreren starken Paraden den zweiten Treffer. So geht Deutschland trotz klarer Vorteile bei den Torschüssen mit der knappen 1:0-Führung in die zweite Pause.

Eishockey (F): Deutschland übernimmt Kontrolle Fünf Minuten vor dem Ende des zweiten Drittels übernimmt die DEB-Mannschaft wieder die Kontrolle über das Spiel. Die Französinnen wirken zunehmend müde, halten sich vor allem in ihrer Spielfeldhälfte auf und scheinen derzeit vor allem zu versuchen, ein weiteres Tor zu verhindern.

Eisschnelllauf (F): Zwischenstand vor der Eispause Nach acht von 15 Paaren führt Suzanne Schulting aus der Niederlande mit einer Zeit von 1:15,46 Minuten das Feld an. Auf Rang zwei liegt aktuell Nikola Zdráhalová aus Tschechien mit 1:15,83 Minuten, gefolgt von Natalia Czerwonka (Polen) mit 1:16,09 Minuten. Die Japanerin Yukino Yoshida komplettiert vor der Pause die Top vier mit 1:16,11 Minuten. Kaitlyn McGregor aus der Schweiz ist inzwischen auf Platz fünf abgerutscht. Bei Anna Ostlender steht Platz acht zu Buche.

Curling (X): Wer zieht ins Finale ein? Im Cortina Olympic Stadium in Cortina d’Ampezzo stehen die Halbfinals im Mixed Doubles an. Damit fällt heute die Entscheidung, welche zwei Teams am Dienstag um Gold und Silber spielen dürfen und für wen nur das kleine Finale um Bronze bleibt. Das schwedische Geschwisterpaar Isabella Wranå und Rasmus Wranå bekommt es mit Großbritannien zu tun. Das schottische Duo Jennifer Dodds und Bruce Mouat geht nach neun Siegen in der Vorrunde als klarer Favorit in diese Partie. Schon in der Round Robin setzte sich Großbritannien souverän mit 7:4 gegen Schweden durch. Auf dem Nachbarfeld kommt es zur Neuauflage des Duells vom Vormittag. Das US-Duo um Cory Thiesse und Korey Dropkin trifft erneut auf Italien mit Stefania Constantini und Amos Mosaner. Am Vormittag setzten sich die Gastgeber nur knapp durch.

Eishockey (F): Zweites Drittel ausgeglichener Die Französinnen scheinen die Antwort auf die deutschen Frauen gefunden zu haben. Frankreich kommt nun etwas häufiger zu Abschlüssen als noch im ersten Drittel, doch Deutschland hält das Geschehen insgesamt unter Kontrolle und verteidigt die Führung. Deutschland bräuchte also dringend ein weiteres Tor, um ein bisschen den Druck rauszunehmen.

Eisschnelllauf (F): Ostlender ist durch Anna Ostlender ist über die 1000 Meter in der sechsten Paarung gefragt. Für Medaillen kommt sie nicht in frage, es geht also darum, ein gutes Ergebnis mitzunehmen. Natalia Czerwonka aus Polen nutzt ihre volle Erfahrung und zieht auf den letzten Runden an der Deutschen vorbei. Czerwonka übernimmt Platz zwei. Aber auch Ostlender kann sicherlich mit Platz vier zufrieden auf ihr Rennen blicken.

Rennrodeln (F): Deutsches Duo top unterwegs Alle Athletinnen haben den ersten Lauf im Einsitzer absolviert, und besonders die deutschen Starterinnen überzeugen. Julia Taubitz legte mit einem neuen Bahnrekord vor, doch Merle Fräbel setzte noch einen drauf und verbesserte die Bestmarke auf 52,590 Sekunden. Zwischen den beiden Deutschen liegen nach dem ersten Durchgang gerade einmal 0,048 Sekunden. Auf Rang drei folgt Verena Hofer aus Italien mit 0,271 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Dahinter liegt ein enges Feld, in dem noch mehrere Athletinnen Medaillenchancen haben. Aus der zweiten Startgruppe konnte Ashley Farquharson aus den USA überzeugen, die Vierte ist. Anna Berreiter belegt gemeinsam mit der Schweizerin Natalie Maag den siebten Platz. Weiter geht es um 18:35 Uhr mit dem zweiten Lauf.

Eisschnelllauf (F): McGregor auf zweitem Zwischenrang Kaitlyn McGregor kann in ihrer Paarung schnell nicht mehr auf Hilfe von Kristina Silaeva aus Kasachstan bauen, legt am Ende aber eine solide Zeit auf das Eis. Mit 1:16,16 Minuten schiebt sich die Schweizerin auf die zweite Position. Acht von 30 Athletinnen haben ihren Lauf schon absolviert.

Eishockey (F): Das zweite Drittel läuft Weiter geht’s in Mailand. Die deutschen Eishockey-Frauen starten ins zweite Drittel gegen Frankreich. Bleibt der Druck der DEB-Auswahl bestehen oder haben die Französinnen in der Pause den richtigen Plan gefunden, um jetzt ins Spiel zu kommen?

Eisschnelllauf (F): Schulting legt vor Im Eisschnelllauf haben wir die ersten zwei Paarungen gesehen. Die erste Richtzeit setzt die Niederländerin Suzanne Schulting mit 1:15,47 Minuten hin. Damit liegt sie derzeit souverän vor der Konkurrenz. Anna Ostlender aus Deutschland wird in der sechsten Paarung an der Reihe sein. Die Topfavoritinnen sind wie üblich am Ende des Wettkampfes gefragt.

Rennrodeln (F): Zwölf Athletinnen sind unten Die zwölf besten Starterinnen sind im Ziel. Dem deutschen Duo kommt vor allem Verena Hofer aus Italien nahe, die sich auf den dritten Platz schiebt. Auch dahinter liegen noch mehrere Athletinnen in Schlagdistanz zu den Medaillenrängen. Julia Taubitz und Merle Fräbel haben sich an der Spitze jedoch bereits leicht abgesetzt und gehen mit einer guten Ausgangsposition in den weiteren Verlauf. Die Schweizerin Natalie Maag reiht sich gemeinsam mit Anna Berreiter auf dem geteilten siebten Platz ein.

Rennrodeln (F): Berreiter setzt sich auf Platz sechs Im Rennrodeln sehen wir im ersten Lauf überraschend viele grobe Fehler. Nachdem sich die US-Amerikanerin Summer Britcher schon am Start querstellt, passiert wenig später mehreren Athletinnen genau das Gleiche und sorgt für heikle Situationen auf der Bahn. Wie kommt nun Anna Berreiter durch den Lauf? Am Start erwischt sie einen ordentlichen Beginn und vermeidet die Fehler, die zuvor einige Konkurrentinnen ausgebremst haben. Der ganz große Speed fehlt ihr im Vergleich zu ihren Teamkolleginnen jedoch. Am Ende reiht sie sich auf dem sechsten Platz ein.

Eisschnelllauf (F): Niederländerinnen wollen für erstes Gold sorgen Im Eisschnelllauf mussten die Niederländer in den vergangenen beiden Tagen zusehen, wie andere Nationen die Medaillen auf den Langstrecken unter sich aufteilten. Heute wollen die Niederländerinnen für die Wende sorgen. Über die 1000 Meter geht das Team als klarer Favorit ins Rennen. Vor allem Jutta Leerdam gilt als die Frau, die es zu schlagen gilt. In dieser Saison gewann sie drei der vier Weltcuprennen über diese Distanz. Vor vier Jahren in Peking musste sie sich nach einem kleinen Fehler in der Kurve noch mit Silber hinter der Japanerin Miho Takagi begnügen. Zuletzt hatte Leerdam in der Heimat schlechte Schlagzeilen gemacht, als sie mit Privatjet nach Italien flog. Auch Femke Kok ist ein heißes Eisen der Niederländerinnen und zählt zu den Topkandidatinnen im Kampf um die Medaillen. Anna Ostlender aus Deutschland ist über die Distanz nur eine Außenseiterin. Kaitlyn McGregor ist als einzige Schweizerin dabei.

Eishockey (F): Das Tor ist da! Kurz vor dem Ende des ersten Drittels ist es endlich so weit: Nach einer bislang dominanten Vorstellung gehen die deutschen Eishockey-Frauen in Führung. Laura Kluge trifft im Powerplay zum 1:0 für Deutschland. Die Vorarbeit leisten Daria Gleissner und Emily Nix. Definitiv ein überfälliger und wichtiger Treffer nach vielen erfolglosen deutschen Torschüssen.

Rennrodeln (F): Fräbel legt nach! Bislang hatten alle Starterinnen neben Julia Taubitz ihre Probleme mit der Bahn. Jetzt ist mit Merle Fräbel als fünfte Starterin die nächste Deutsche an der Reihe. Am Start bleibt Fräbel noch ganz dicht an ihrer Teamkollegin, doch im weiteren Verlauf zieht sie vorbei. Kann sie den Vorsprung halten? Ja, und wie. Fräbel fährt voll durch und unterbietet den Bahnrekord mit einer Zeit von 52,590 Sekunden. Eine überragende Fahrt! Kann da noch jemand nachlegen?

Rennrodeln (F): Schulte hadert! Nach ihr hadert die erste Topfavoritin mächtig. Wie schon im Training hat Schulte richtig mit den Schlüsselstellen zu kämpfen, kommt überhaupt nicht in ihren Lauf hinein und am Ende stehen dann satte 0,307 Sekunden Rückstand zu Buche. Auch Elina Bote aus Lettland kann im ersten Run keinen Druck ausüben. Sie liegt 0,240 Sekunden zurück.

Rennrodeln (F): Taubitz legt mit Bahnrekord vor Was für ein Auftakt von Julia Taubitz! Die Deutsche kommt sauber durch die erste Schlüsselstelle, liegt ruhig und stabil auf dem Schlitten und zeigt eine technisch starke Fahrt. Im Ziel leuchtet dann eine Topzeit auf: 52,638 Sekunden. Das bedeutet neuer Bahnrekord im ersten Lauf! Was kann die Konkurrenz dagegensetzen?

Eishockey (F): Frankreich ohne Chancen Zur Mitte des ersten Drittels ist das Bild eindeutig: Deutschland bestimmt die Partie, während Frankreich kaum zu Angriffen kommt. Beim Spielstand von 0:0 führen die Deutschen bereits mit 7:1 Schüssen aufs Tor. Der DEB-Mannschaft fehlt noch die letzte Konsequenz im Abschluss, doch das Spiel läuft fast ausschließlich in Richtung des französischen Tores.

Rennrodeln (F): Taubitz eröffnet den ersten Durchgang Den ersten Lauf eröffnet Julia Taubitz, direkt danach folgt mit Lisa Schulte die nächste Topfavoritin auf Gold. Merle Fräbel geht mit der Startnummer fünf ins Rennen, Anna Berreiter folgt als Zehnte. Die Schweizerin Natalie Maag startet mit der Nummer zwölf.

Eishockey (F): Frühe Strafen auf beiden Seiten Im ersten Drittel gibt es bereits die ersten Strafzeiten und die Schiedsrichterin macht deutlich, dass sie heute eine harte Linie fährt. Zunächst muss Ronja Hark in der 4:04 Minute wegen Beinstellens auf die Strafbank. Kurz darauf erwischt es auch Frankreich: Clara Rozier kassiert eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Hakens. Den Powerplay kann anschließend aber keines der beiden Teams nutzen.

Eishockey (F): Deutschland mit dem besseren Start Im ersten Drittel übernimmt die deutsche Mannschaft früh die Initiative. Nach gut dreieinhalb Minuten steht es zwar noch 0:0, doch Deutschland führt bei den Schüssen aufs Tor mit 3:0. Frankreich musste sich bislang vor allem auf seine Torhüterin verlassen, die die ersten Versuche der Deutschen pariert hat. Noch fehlt die letzte Präzision im Abschluss, doch das Spiel findet bisher überwiegend in der französischen Zone statt.

Rennrodeln (F): Internationale Rivalinnen wollen deutsche Siegesserie stoppen In den nächsten Stunden richtet sich unser Blick auch wieder auf das Cortina Sliding Centre in Cortina d'Ampezzo. Im Rennrodeln der Frauen setzt sich heute der Ländervergleich mit Österreich fort, nachdem es bereits im Einsitzer der Männer zum Duell der beiden Nationen gekommen war. Die Österreicherin Lisa Schulte, aktuell Führende im Gesamtweltcup, will die deutsche Siegesserie beenden, die im Einsitzer seit den Olympischen Winterspielen 1998 anhält. Auf der Olympiabahn tat sich Schulte bislang allerdings noch etwas schwer. Neben ihr schickt Österreich mit Hannah Prock eine weitere starke Athletin ins Rennen um Gold. Nach dem Rücktritt von Natalie Geisenberger ruhen die größten deutschen Hoffnungen nun auf Julia Taubitz und Merle Fräbel, die kurz vor den Spielen in Oberhof zweimal vor Schulte gewinnen konnten. Für Anna Berreiter dürften die Medaillenchancen dagegen etwas geringer sein. Auch die Italienerinnen wollen auf der Heimbahn in den Kampf um die Podestplätze eingreifen, ebenso wie Summer Britcher aus den USA. Für Natalie Maag aus der Schweiz wird es angesichts der starken Konkurrenz ein schwieriges Unterfangen, eine Medaille zu holen. Der erste Lauf startet um 17:00 Uhr. Um 18:35 Uhr folgt der zweite Lauf.

Eishockey (F): Das erste Drittel hat begonnen! Das erste Drittel der DEB-Mannschaft gegen Frankreich hat begonnen. Im deutschen Tor beginnt Sandra Abstreiter, unterstützt von Lisa Hämmerle als Backup. In der Defensive laufen unter anderem Ronja Hark und Daria Gleißner auf, während im Angriff Nicola Hadraschek, Emily Nix und Laura Kluge in der ersten Formation stehen.

Eishockey (F): Der Blick auf die Gruppe B Während in Gruppe A des Frauenturniers alle Teams die K.o.-Runde erreichen, schaffen es aus Gruppe B nur die besten drei Mannschaften weiter. Dort hat sich Schweden mit drei Siegen aus drei Spielen und neun Punkten bereits souverän an die Spitze gesetzt. Dahinter folgt Italien mit sechs Zählern auf Rang zwei. Auf den weiteren Plätzen liegt Deutschland mit drei Punkten aus zwei Spielen, punktgleich mit Japan, das allerdings schon drei Partien absolviert hat. Frankreich steht nach drei Niederlagen noch ohne Punkt am Tabellenende. Für die deutsche Auswahl ist die Ausgangslage damit ordentlich. Als Tabellendritter mit einem Spiel weniger als Japan hat das Team den Einzug in die Top drei komplett in der eigenen Hand und heute mit Frankreich einen machbaren Gegner auf dem Eis.

Eishockey (F): Kann Deutschland nachlegen? Im olympischen Eishockeyturnier der Frauen steht für Deutschland ab 16:40 Uhr das dritte Vorrundenspiel an. Nach der 1:4-Auftaktniederlage gegen Schweden zeigte die deutsche Nationalmannschaft eine starke Reaktion. Gegen Japan präsentierte sich das Team deutlich verbessert und feierte einen torreichen 5:2-Erfolg. Mit diesem Rückenwind soll nun auch gegen Frankreich der nächste Sieg gelingen. Ein weiterer Erfolg würde das Ziel Viertelfinale ein gutes Stück näher rücken. Gegen Frankreich geht die DEB-Auswahl als Favorit ins Spiel. Die Französinnen mussten im Turnier bereits zwei Niederlagen hinnehmen und unterlagen Italien mit 1:4 sowie Schweden mit 0:4.

Deutsche Skispringer wollen am Abend Prevc fordern Neben dem Rennrodeln, wo heute mit den ersten beiden Läufen im Einsitzer eine gute Ausgangsposition für den morgigen Tag geschaffen werden soll, liegen die größten deutschen Medaillenhoffnungen heute im Skispringen, wo heute Abend der Einzelwettkampf von der Normalschanze ansteht. Der erste Durchgang beginnt um 19 Uhr, das Finale ist für etwa 20:10 Uhr angesetzt. Die große Frage wird erneut sein, ob Dominator Domen Prevc zu schlagen ist. Der Slowene gewann bereits die Vierschanzentournee und holte Gold bei der Skiflug WM. Die Normalschanze könnte allerdings die beste Chance bieten, ihn zu bezwingen, zumal er im Training noch nicht klar davongezogen ist. Aus deutscher Sicht haben sich in den Trainingsdurchgängen vor allem Philipp Raimund und Felix Hoffmann in den Vordergrund gesprungen. Raimund könnten die leichten Rückenwinde in der Olympiaanlage sogar entgegenkommen. Wenn beide auf der großen Bühne die Nerven behalten, ist eine Medaille für das deutsche Team durchaus drin. Daneben steht am späteren Abend (19:30 Uhr) auch die Entscheidung im Big-Air-Event der Snowboarderinnen an. Die deutsche Snowboarderin Annika Morgan verpasste die Finalteilnahme dabei dramatisch um 0,75 Punkte auf dem 13. Rang der Qualifikation.

Bewegende Worte von Vonn-Trainer Svindal Nach ihrem schweren Sturz in der Abfahrt von Cortina meldete sich Trainer Aksel Lund Svindal mit bewegenden Worten an Lindsey Vonn. Der Norweger richtete sich einen Tag nach dem Unfall direkt an den US-Superstar. "Lindsey, du bist unglaublich mutig. Du inspirierst sowohl die Menschen, die deinen Weg verfolgen, als auch uns, die jeden Tag eng mit dir arbeiten. Gestern war ein harter Tag auf der Strecke. Für alle, aber am meisten für dich", schrieb Svindal auf Instagram. Vonn war trotz eines Kreuzbandrisses, den sie sich beim letzten Abfahrtsrennen vor den Spielen zugezogen hatte, an den Start gegangen. Schon nach 13 Sekunden kam es zum schweren Sturz, nachdem sie sich mit dem Arm in einem Tor verfing und keine Chance mehr hatte, den Sturz zu verhindern. Besonders bewegend fand Svindal, was unmittelbar danach passierte. Statt an sich selbst zu denken, habe Vonn dem Trainerteam noch ausrichten lassen: "Gratuliert Breezy zu einem guten Lauf." Ihre Teamkollegin lag zu diesem Zeitpunkt in Führung. Am Montag musste sich der US-Skistar einem zweiten operativen Eingriff unterziehen.

Ski Alpin (F): Erste Frauen-Duos für die Team-Kombination bekannt Während die Männer gerade ihre Medaillen entgegennehmen, stehen auch für die Team Kombination der Frauen am morgigen Dienstag die ersten Aufstellungen fest. Für Deutschland gehen Emma Aicher und Kira Weidle Winkelmann an den Start. Weidle Winkelmann übernimmt die Abfahrt, Aicher fährt anschließend den Slalom. Dort erhielt sie den Vorzug vor Lena Dürr, die vor den Spielen in Norditalien keine Topform aufzeigen konnte. Auch die Schweiz hat ihre Teams bekannt gegeben. Slalom Weltmeisterin Camille Rast tritt gemeinsam mit Corinne Suter an. Wendy Holdener, die vor einem Jahr zusammen mit Lara Gut Behrami WM Silber holte, bildet ein Duo mit Jasmine Flury. Komplettiert wird das Aufgebot durch Janine Schmitt und Mélanie Meillard sowie Delia Durrer und Eliane Christen. Starke Konkurrenz kommt unter anderem aus den USA. Dort gehen Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson und Slalom Königin Mikaela Shiffrin gemeinsam an den Start und zählen zu den großen Favoritinnen auf eine Medaille.

Wettkampfpause in Mailand und Cortina d’Ampezzo Nach den sportlichen Highlights in den vergangenen Stunden kehrt an den Wettkampfstätten nun erst einmal Ruhe ein. In den nächsten eineinhalb Stunden stehen weder Wettbewerbe noch offizielle Trainings auf dem Programm. Der nächste Höhepunkt folgt um 16:40 Uhr mit dem Eishockeyspiel der Frauen zwischen Deutschland und Frankreich in der Gruppe B. Kurz darauf beginnen die ersten Läufe in der Rodelentscheidung im Einsitzer der Frauen, bevor um 17:30 Uhr im Eisschnelllauf die Medaillen über die 1000 Meter vergeben werden.

Rennrodeln (M): Wendl/Arlt jeweils Trainings-Vierte Im Cortina Sliding Centre standen in den letzten Stunden die nächsten Trainingsdurchläufe auf dem Programm. Bei den Doppelsitzern der Männer gingen die Läufe drei und vier über die Bahn. Im dritten Trainingslauf setzten sich Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner an die Spitze. Das italienische Duo fuhr in 52,634 Sekunden die Bestzeit. Dicht dahinter folgten die US-Amerikaner Zachary DiGregorio und Sean Hollander, denen nur zwei Hundertstel zur Führung fehlten. Rang drei ging an die italienischen Teamkollegen Ivan Nagler und Fabian Malleier mit einem Rückstand von 0,035 Sekunden. Die Deutschen Tobias Wendl und Tobias Arlt sortierten sich auf Platz vier ein – gut fünf Hundertstel hinter der Spitze. Im vierten Trainingslauf übernahmen dann die Letten das Kommando. Martins Bots und Roberts Plume sicherten sich in 52,665 Sekunden die Bestzeit. Dahinter folgte erneut das italienische Duo Rieder/Kainzwaldner auf Rang zwei. Die deutschen Routiniers Wendl/Arlt belegten auch in diesem Durchgang den vierten Platz.

Ski Alpin (M): Nächste Medaille für Franjo von Allmen! Alex Vinatzer ergeht es wie zuvor Daniel Yule. Auch der Italiener hat keine Chance, sein Team auf den vorderen Rängen zu halten und verliert im Slalom deutlich an Zeit. Italien rutscht damit noch bis auf Platz sieben ab. Damit ist die Entscheidung gefallen: Franjo von Allmen holt nach Gold in der Abfahrt die nächste Goldmedaille. Dieses Mal jubelt er gemeinsam mit Teamkollege Tanguy Nef, der im Slalom eine bärenstarke Fahrt abgeliefert hat! Silber gibt es gleich doppelt. Marco Odermatt und Loïc Meillard teilen sich den zweiten Platz mit den Österreichern Vincent Kriechmayr und Manuel Feller. Durch den Zeitgleichstand auf Rang zwei wird der nächste Platz übersprungen, sodass in diesem Wettbewerb keine Bronzemedaille vergeben wird. Für das deutsche Team Jocher/Straßer reichte es in der Entscheidung schlussendlich für den zehnten Platz.

Ski Alpin (M): Yule geht völlig unter Im Anschluss heißt es wieder einmal Hopp Swiss. Wie präsentiert sich Daniel Yule im Stangenwald? Doch schon im oberen Abschnitt zeigt sich ein deutlicher Rückstand, und im weiteren Verlauf reißt die Lücke immer weiter auf. Yule findet nie richtig in den Rhythmus und geht in diesem Lauf völlig unter. Sein Duo fällt dadurch bis auf den zwölften Platz zurück. Damit steht fest, dass heute auf jeden Fall eine Medaille doppelt vergeben wird. Ob es zweimal Silber oder zweimal Bronze gibt, entscheidet nun Alex Vinatzer für Italien.

Ski Alpin (M): Zitterpartie für Odermatt-Team Dass Marco Odermatt in der Abfahrt ohne Medaille blieb, war bereits eine kleine Überraschung. Gibt es für ihn heute doch noch ein Happy End? Gemeinsam mit Loïc Meillard geht er in der Team Kombination an den Start. Der Vorsprung aus der Abfahrt beträgt allerdings nur 0,14 Sekunden, Meillard muss also voll angreifen, um Nef von der Spitze zu verdrängen. Oben verliert der Schweizer zunächst Zeit auf Nef und auch im unteren Abschnitt will es nicht ganz zusammenpassen. Meillard fährt sehr rund, nicht aggressiv genug für die absolute Bestzeit. Trotzdem lebt die Medaillenhoffnung weiter: Odermatt und Meillard liegen nun gemeinsam mit Österreich 1 auf dem zweiten Platz und müssen jetzt richtig zittern.

Ski Alpin (M): Schweiz 2 legt stark vor Tanguy Nef entscheidet jetzt darüber, ob Abfahrtsolympiasieger Franjo von Allmen auch heute wieder von einer Medaille träumen kann. Was kann Nef den bisherigen Zeiten entgegensetzen. Er nimmt oben einen guten Vorsprung mit, startet top rein und ist richtig schnell! Nef fährt wie entfesselt und bringt starke 0,99 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Da müssen sich jetzt auch die verbleibenden vier Fahrer strecken! Die Schweizer klatschen sich unten ab, bevor von Allmen zu seinen Teamkollegen stürmt und ihn umarmt.

Ski Alpin (M): Enttäuschung bei Noël Clément Noël schüttelt den Kopf und winkt enttäuscht in die Zuschauerränge. Er weiß, dass seine Fahrt wohl nicht für die Medaillen reichen wird. Frankreich 1 muss sich auf den dritten Platz einordnen und wird wenig später von Tommaso Sala (Italien 2) auf Rang vier verdrängt. Österreich kann weiter von der Medaille träumen.

Ski Alpin (M): Österreich auf den ersten drei Plätzen In der Team-Kombination haben sich die österreichischen Duos dank ihrer Slalomspezialisten an die Spitze der Zwischenwertung geschoben. Manuel Feller fährt für Österreich 1 ganz nach vorne und setzt sich dabei hauchdünn mit nur 0,03 Sekunden Vorsprung vor die Konkurrenz aus dem eigenen Team durch. Jetzt steigt die Spannung, denn die letzten sechs Teams stehen noch am Start und haben die Chance, auf den Medaillenrängen noch einmal alles durcheinanderzuwirbeln.

Eishockey (F): Italien sichert sich den Sieg Die Japanerinnen riskieren zum Ende noch mal und gehen ohne Torhüterin in die letzten eineinhalb Minuten. Für den Ausgleich langte es aber am Ende nicht und Italien sichert sich mit 3:2 den knappen Sieg im Gruppenspiel. Japan kommt insgesamt auf mehr Torschüsse, doch die Italienerinnen zeigen sich effizienter vor dem Tor und sichern sich so den wichtigen Sieg. In der Gruppe liegt Italien nun auf Platz zwei hinter Schweden.

Ski Alpin (M): Deutschland kommt nicht vorbei Jetzt ist das einzige deutsche Duo in der Entscheidung an der Reihe. Was kann Linus Straßer im Stangenwald noch herausholen? Der Deutsche erwischt oben einen guten Einstieg, geht volles Risiko und bleibt auch nach einer kurzen Unsicherheit stabil. Mit 0,37 Sekunden Vorsprung geht es in den Schlussteil. Dort aber verliert Straßer noch einmal deutlich Zeit. Am Ende fällt das deutsche Team tatsächlich um knappe acht Hundertstel hinter das finnische Duo zurück. Damit könnte es schwer werden, noch die Medaille anzugreifen.

Ski Alpin (M): Gute Laune bei Finnland Finnland schickt Eduard Hallberg ins Rennen, und der zeigt eine beeindruckend flüssige Fahrt. Der Finne scheint förmlich durch den Stangenwald zu tanzen, lässt die Skier laufen und hält den Oberkörper dabei extrem ruhig. Mit dieser starken Vorstellung übernimmt er zunächst die Spitzenposition. Seine Zeit ist die zweitschnellste des Durchgangs und setzt die direkte Konkurrenz damit spürbar unter Druck. Unten herrscht entsprechend gute Laune zwischen ihm und Teamkollege Elian Lehto. Tommaso Saccardi kann für Italien 3 nicht kontern und verliert besonders unten raus, nachdem der Stock bricht. Auf der Strecke zeichnen sich inzwischen erste Spuren ab. Eine frühe Startnummer könnte im weiteren Verlauf also zum entscheidenden Vorteil werden.

Eishockey (F): Japan hält Spiel spannend Japan ist wieder dran und macht das Spiel spannend. In der 52. Minute trifft Akane Shiga bei gleicher Spielerzahl zum 2:3 und bringt ihr Team zurück ins Match. Dem Treffer geht eine längere Review-Phase voraus. Der Puck wird zuvor noch von der Torhüterin abgefälscht, sodass zunächst unklar ist, ob er die Linie wirklich vollständig überquert hat. Nach der Überprüfung geben die Schiedsrichterinnen den Treffer jedoch und sorgen damit für eine heiße Schlussphase.

Ski Alpin (M): Spannungskurve steigt an So langsam steigt in der Team-Kombination die Spannungskurve. Wir kommen in den Bereich, in dem mit einem richtig guten Slalomlauf noch eine Medaille drin sein kann. Nach sieben Teams führt Atle Lie McGrath für Norwegen 1 das Feld an. Für die Schweiz 4 blickt Matthias Iten dagegen auf einen durchwachsenen Run zurück. Er findet von Beginn an nicht richtig in den Rhythmus, hat schon im oberen Streckenteil Rückstand, der sich bis ins Ziel weiter vergrößert. Am Ende reicht es nur für Rang fünf im Zwischenklassement. Gleich steht dann auch das einzige deutsche Duo im Start.

Eishockey (F): Japan bleibt auf Zug Noch rund elf Minuten sind im Schlussdrittel zu spielen und Italien führt weiter mit 3:1 gegen Japan. Im dritten Drittel wirkt das Spiel ausgeglichen, beide Teams kommen zu Abschlüssen. Japan versucht noch einmal Druck aufzubauen, braucht aber schnell ein weiteres Tor, um das Spiel wieder spannend zu machen. Italien hingegen kann mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken kontrolliert agieren und die Uhr herunterspielen.

Ski Alpin (M): Die ersten Fahrer sind unten Marek Müller ist in seiner Karriere noch nie einen Weltcup-Slalom gefahren, dann ist Olympia natürlich eine ganz besondere Aufgabe für so einen jungen Athleten. Die erste richtig Richtmarke in den Hang setzt wenig später Timon Haugan für Norwegen 2. Der Norweger gehört zu den Slalomtopstars, blickt aber mit Rückenschmerzen auf eine schwere Saison zurück. 52,18 Sekunden braucht er bis unten. Nun gilt es für sein Team abwarten, wozu das am Ende reicht. Eine Medaille wird aber weit weg sein, dafür war der Rückstand bereits zu groß. Gefahren wird in der umgekehrten Reihenfolge zum aktuellen Ergebnis.

Rennrodeln (F): Deutscher Doppelsitzer kommt im Training in Fahrt Der deutsche Doppelsitzer der Frauen mit Dajana Eitberger und Magdalena Matschina ist am zweiten Trainingstag ordentlich in Fahrt gekommen und konnte in den Trainings drei und vier den ersten und zweiten Platz belegen. Nur das österreichische Duo aus Selina Egle und Lara Michaela Kipp war einmal einen Tick schneller.

Eishockey (F): Italien setzt schnelles Tor Italien setzt im Schlussdrittel ein Ausrufezeichen! Nach 40:37 Minuten trifft Kristin Della Rovere zum 3:1 und verschafft ihrem Team etwas Luft. Damit hat Italien für die nächsten Minuten klar das Momentum auf seiner Seite. Findet Japan eine schnelle Antwort?

Ski Freestyle (F): Gu patzt! Gold für Gremaud! Die Entscheidung über Gold und Silber fällt schon nach wenigen Sekunden! Eileen Gu stürzt gleich beim Abgang vom ersten Rail und damit ist das Ding durch! Mathilde Gremaud ist der Titel nicht mehr zu nehmen und die Schweizerin kann ganz entspannt ihren letzten Run runterbringen und dabei schon ins Publikum jubeln. Im Ziel folgen sofort unzählige Umarmungen und die Freude kennt keine Grenzen. Eileen Gu kann über Silber auch zumindest ein bisschen lächeln, während Megan Oldham in die kanadische Fahne gehüllt Bronze feiert!

Ski Freestyle (F): Muir bleibt hinter Oldham! War das knapp! Kirsty Muir legt alles in ihren letzten Rund und zeigt einige starke Tricks, hat aber auch den einen oder anderen leichten Wackler drin. Am Ende wird es ganz eng und Megan Oldham bleibt tatsächlich mit 0,41 Punkten Vorsprung Dritte. Bronze geht nach Kanada! Aber wer holt Gold?

Ski Alpin (M): Die Entscheidung in der Team-Kombination Im Stelvio Ski Centre beginnt ab 14:00 Uhr der zweite Teil der Team-Kombination. Am Vormittag ist pro Team ein Athlet in der Abfahrt gestartet, jetzt folgt der Slalom, den jeweils der zweite Fahrer übernehmen muss. Am Ende werden beide Zeiten addiert. Nach der Abfahrt ist Team Italien 1 der große Gejagte. Silbermedaillen-Gewinner Giovanni Franzoni legt mit 1:51.80 Minuten die Bestzeit in den Schnee und verschafft seinem Teamkollegen Alex Vinatzer eine ideale Ausgangsposition für den Slalom. Dahinter reihen sich die Schweizer ein. Alexis Monney liegt auf Rang zwei mit nur 17 Hundertsteln Rückstand, im Slalom geht dann Daniel Yule auf die Strecke. Dritter ist Schweiz 1 mit Marco Odermatt, der 28 Hundertsteln zurücklag. Für ihn übernimmt im zweiten Lauf Loïc Meillard. Der Olympiasieger in der Abfahrt, Franjo von Allmen, folgt auf Rang vier mit 42 Hundertsteln Rückstand, sein Slalompartner ist Tanguy Nef. Während die ersten vier Teams innerhalb einer halben Sekunde liegen, haben insgesamt noch zwölf Duos realistische Medaillenchancen. Wer im Slalom rund eine Sekunde gutmacht, kann ganz nach vorne fahren. Dazu zählt auch das deutsche Duo mit Linus Straßer mit 1,33 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Ski Freestyle (F): Oldham legt nach! Stark! Megan Oldham legt im dritten Run ganz souverän los und packt an den Rails gute Punkte ein. Die ersten beiden Sprünge laufen dann so perfekt, dass die Kanadierin beim dritten Kicker sogar auf Sicherheit geht, um den dritten Rang abzusichern. Oldham verbessert sich auf 76.46 Punkte und erhöht damit den Druck auf Kirsty Muir, die nun voll angreifen muss, um noch eine Medaille zu ergattern.

Eishockey (F): Italien rettet sich in die Pause Japan hat im zweiten Abschnitt gegen Italien aufgedreht. Nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 bleiben die Asiatinnen am Drücker und holten das Schussverhältnis mit 23:14 klar auf ihre Seite. Italien misste am Ende des Drittels die nächste Unterzahl überstehen und konnte sich gerade so mit einer knappen 2:1-Führung in die zweite Pause retten.

Ski Freestyle (F): Tanno kann sich nicht verbessern Der entscheidende dritte Durchgang im Slopestyle-Finale läuft! Maria Gasslitter und Mengting Liu können sich nicht mehr verbessern und auch die Schweizerin Giulia Tanno bleibt hinter ihren 65.85 Punkten aus Run eins zurück. Damit bleibt Tanno bei ihrer späten Olympia-Premiere Fünfte.

Ski Freestyle (F): Gremaud fliegt auf die Eins! Eileen Gu kann nach ihrem brillanten ersten Run jetzt eigentlich ganz befreit fahren, patzt aber gleich am ersten Rail und fährt den zweiten Lauf dann gar nicht mehr zuende. Und was macht Mathilde Gremaud? Die zeigt einen zweiten Lauf wie von einem anderen Stern! Die Schweizerin trifft alle Rails blitzsauber, steht zwei fulminante Switch-Sprünge in Serie und haut am Ende einen noch einen 1260 raus, der ihr die knappe Führung beschert. Was für eine Spannung hier im Slopestyle-Finale!

Ski Freestyle (F): Muir wieder mit Problemen Kirsty Muir zeigt im zweiten Durchgang starke Rails und ist zunächst gut dabei, doch beim zweiten Sprung verpasst sie wieder den Grab, kriegt den Sprung nicht zu und kann sich nur leicht auf den sechsten Platz verbessern. Für die angepeilte Medaille müsste der dritte Run also sitzen.

Eishockey (F): Japan schafft den Anschluss Im Powerplay zu Beginn des Mittelabschnitts klappt es noch nicht für die Japanerinnen, doch wenig später klingelt es erstmals im italienischen Kasten. Rui Ukita verkürzt auf 1:2 und bringt ihr Team wieder ins Spiel.

Ski Freestyle (F): Oldham stürzt! Megan Oldham wollte es schon im ersten Lauf wissen und geht auch im zweiten Run wieder volles Risiko. Beim letzten Kicker treibt sie es auf die Spitze, schafft die letzte Umdrehung beim 1260 nicht und stürzt übel. Wenig später steht die Kanadierin aber wieder und hat es scheinbar unverletzt überstanden. Glück im Unglück für Oldham, die nun noch einen Versuch hat.

Ski Freestyle (F): Zweiter Durchgang läuft Nach dem ersten Run führt im Slopestyle-Finale also Eileen Gu (86.58) vor Mathilde Gremaud (83.60) und Megan Oldham (69.76). Es folgen noch zwei weitere Runs und am Ende entscheidet nur der beste Lauf jeder Athletin über die Platzierungen. Die ersten drei Fahrerinnen sind schon wieder unten und konnten sich nicht entscheidend verbessern. Die Schweizerin Tanno bekam nur 41.31 Punkte und bleibt mit ihren 65.85 aus dem ersten Run Fünfte.

Ski Freestyle (F): Auch Gremaud startet bärenstark Mathilde Gremaud startet mit einer klitzekleinen Unsicherheit am Rail, haut dafür aber an den Kickern richtig einen raus und reißt nach der Landung die Hände in die Luft. Auch das Team der Schweizerin liegt sich in den Armen. Aber eicht das für die Führung? Nein! Mit 83,60 Punkten reiht Gremaud sich knapp hinter Eileen Gu ein.

Ski Freestyle (F): Gu haut einen raus! Eileen Gu zeigt mal wieder ihre ganze Klasse! Schon auf den Rails zaubert die gebürtige US-Amerikanerin drei blitzsaubere Tricks hin und stellt dann noch drei richtig schwierige Sprünge hin. 86.58 Punkte bedeuten die klare Führung und fast schon sicher eine Medaille für Gu!

Ski Freestyle (F): Muir patzt! Die erste Favoritin patzt gleich mal! Kirsty Muir hat sich einiges vorgenommen und kommt sensationell gut über die Rails, meistert den ersten Sprung rückwärts und ist voll auf Führungskurs, überdreht aber dann den zweiten Sprung! Die Landung geht in die Hose und der letzte Kicker fällt aus.

Ski Freestyle (F): Oldham geht in Führung! Österreichs Lara Wolf kann im ersten Durchgang nicht überzeugen und muss sich mit 52.83 Punkten begnügen. Megan Oldham liefert hingegen anschließend stark ab und steht zwei irre Sprünge in Folge, kriegt aber von den Richtern ein paar Punkte für eine unsaubere Landung und einen kleinen Wackler an den Rails abgezogen. Dennoch ist das die Führung für die Kanadierin.

Eishockey (F): Doppelpack von Fantin Italien hat im Eishockeymatch gegen Japan noch vor der ersten Drittelpause auf 2:0 erhöht und ist damit voll auf Kurs. Matilde Fantin konnte 69 Sekunden vor der Sirene ihren zweiten Treffer nachlegen. Kurz vor Schluss bekam dann allerdings Franziska Stocker eine 2-Minuten-STrafe aufgebrummt und die Japanerinnen starten gleich in Überzahl ins Mitteldrittel.

Ski Freestyle (F): Erleichterung bei Tanno Zweimal hat Giulia Tanno schon olympische Spiele verletzungsbedingt verpasst. Nun hat sich ihr Traum im Alter von 27-Jahren doch noch erfüllt und die Schweizerin ist sichtlich glücklich als der erste Run sauber ins Ziel gebracht ist. Die drei Slides zum Auftakt meistert Tanno sauber, landet dann den ersten Sprung rückwärts und steht auch den finalen Kicker souverän. Im gleichen Augenblick strahlt die Schweizerin auch schon über das ganze Gesicht.

Ski Freestyle (F): Das Finale läuft Bei perfekten Bedingungen eröffnet die Italienerin Maria Gasslitter den ersten von drei Runs in diesem Slopestyle-Finale. Der beste zählt am Ende im Kampf um die Medaillen. Gasslitter geht noch recht vorsichtig zu Werke und verbucht mit 50.33 Punkten erstmal eine sichere Wertung. Mengting Liu aus China geht dann schon aggressiver zur Sache, zeigt bei den letzten beiden Sprüngen Back-to-back-1080s und geht mit 67,46 Punkten klar in Führung.

Eishockey (F): Italien geht in Führung Nach einem intensiven Schlagabtausch zu Begin der Partie setzen die Italienerinnen den ersten Stich und gehen in Führung. Matilde Fantin trifft in der 13. Minute zum 1:0.

Ski Freestyle (F): Slopestyle-Finale der Frauen! Um 12:30 Uhr werden die ersten Medaillen des Tages vergeben! Zwölf Freestylerinnen haben sich für das Slopestyle-Finale qualifiziert und kämpfen gleich um Gold, Silber und Bronze. Dabei rechnet sich auch ein Duo aus der Schweiz Chancen aus. Die amtierende Weltmeisterin will ihren Titel aus Peking verteidigen, während Giulia Tanno eher Außenseiterchancen hat. In der Qualifikation überzeugte neben Gremaud vor allem die für China startende Eileen Gu, die in Peking Silber im Slopestyle holte.

Eishockey (F): Japan trifft auf Italien Nun ist auch der olympische Eishockeytag eröffnet! Japan und Italien gehören in der Gruppe B mit je einem Sieg aus den ersten beiden Partien zu den Teams, die noch um den Viertelfinaleinzug kämpfen. Beide konnten sich bisher nur gegen Schlusslicht Frankreich durchsetzen und wollen nun im direkten Duell ihre Chancen aufs Weiterkommen offenhalten.

Ski Alpin (F): Morgen steigt die Team-Kombi der Frauen Heute werden erstmals Medaillen in der Team-Kombination bei den Männern vergeben, morgen sind dann die Frauen dran. Für Deutschland wird Emma Aicher im Slalom antreten, Kira Weidle-Winkelmann legt in der Abfahrt los. Das heutige Training ließ der DSV ebenso wie fast alle anderen Nationen aus. Nur elf Fahrerinnen gingen an den Start. Die schnellste Zeit verbuchte die Österreicherin Nina Ortlieb vor Teamkollegin Mirjam Puchner.

Curling (X): Letzte Session beendet Die Gruppenphase im Curling der Mixed-Doubles ist beendet! Die Schweiz konnte erwartungsgemäß im letzten End nicht mehr kontern und unterliegt zum Abschluss Kanada mit 4:8. Das Duell zwischen Italien und den USA, das es am Abend im Halbfinale erneut geben wird, ging mit 7:6 an die Europäerinnen. Estland verabschiedet sich nach einem 4:8 gegen Tschechien als Tabellenletzter, Norwegen hat zum Abschluss Südkorea mit 8:5 besiegt.

Eishockey (F): Kampf ums Viertelfinale Im olympischen Eishockeyturnier sieht der Modus vor, dass sich alle fünf Teams der stärkeren A-Gruppe und die besten drei Nationen der B-Gruppe für das Viertelfinale qualifizieren. Die Schweiz gehört neben Kanada, den USA, Tschechien und Finnland zur Topgruppe, während Deutschland um einen Platz unter den besten acht kämpft. Nach dem 1:4 gegen die starken Schwedinnen hat die DEB-Auswahl sich mit einem 5:2 gegen Japan stark zurückgemeldet und kann heute um 16:40 Uhr mit einem Sieg eggen die noch punktlosen Französinnen die Weichen auf Viertelfinaleinzug stellen. Zuvor duellieren sich ab 12:10 Uhr bereits Japan und Italien. Beide haben nach zwei Spielen je einen Sieg auf dem Konto und müssen punkten, um weiterzukommen.

Ski Alpin (M): Um 14 Uhr geht es um die Medaillen! Italien in Führung, die Schweiz voll im Medaillenrennen, Deutschland und Österreich in Lauerstellung: Das Slalom-Finale bei der Premiere der Team-Kombination verspricht Hochspannung. Wer sichert sich Bronze, Silber und Gold? Die Antwort gibt es ab 14 Uhr im Finale!

Curling (X): Schweiz braucht ein Wunder Im siebten End landet Jocelyn Peterman für Kanada zum Abschluss einen starken Takeout des schweizerischen Steins und platziert so gleich drei kanadische Steine bestliegend. Damit erhöht das nordamerikanische Duo auf 8:4 und die Eidgenossen brauchen im finalen End vier Steine, um noch zu punkten.

Ski Alpin (M): Zwölf Teams innerhalb von anderthalb Sekunden Der erste Teil der Team-Kombination ist durch! Giovanni Franzoni, der am Samstag noch Abfahrtssilber gewann, bringt Italien 1 in eine starke Ausgangsposition vor dem Slalom. Dahinter reihen sich gleich drei Schweizer ein. Alexis Monney liegt 0,17 Sekunden zurück, ehe dahinter Marco Odermatt (+0,28) und Franjo von Allmen (+0,42) folgen. Während die ersten vier Duos innerhalb einer halben Sekunde liegen, sind es ganze zwölf Teams, die noch realistische Chancen auf Medaillen haben, wenn sie im Slalom eine Sekunde gutmachen. Auch die vier ÖSV-Duos und das deutsche Team mit Slalom-Ass Linus Straßer gehören dazu.

Curling (X): Schweiz wieder dran Das gemischte Doppel aus der Schweiz hat noch nicht aufgesteckt und im sechsten End gegen Kanada auf 4:5 verkürzt. Die USA sind gegen Italien auf 4:6 dran. Norwegen führt gegen Südkorea mit 7:5 und Tschechien gegen Estland mit 6:4.

Ski Alpin (M): Babinsky vergibt eine gute Chance Es bleibt festzuhalten, dass die Stelvio hält! Stefan Babinsky macht sich auf den Weg und findet extrem stark ins Rennen. Bis ins Mittelteil ist er ganz vorne dabei. Obwohl der San-Pietro-Sprung nicht ganz ideal verläuft, ist er mit zwei Zehnteln noch voll im Geschäft. Aber dann verliert er im unteren Streckenabschnitt ein wenig die Linie, sodass er doch noch eine weitere Sekunde verliert.

Curling (X): Italien überrumpelt die USA Im Duell der bereits für das Halbfinale qualifizierten Mixed-Doubles aus Italien und den USA haben die Europäer gerade mit satten vier Steinen im fünften End die Weichen auf Sieg gestellt und mit 6:2 die Führung übernommen. Die Schweiz liegt gegen Kanada nun mit 2:5 hinten, gleiches gilt für Norwegen im Duell mit Südkorea. Im Kellerkrimi führt Tschechien gegen Estland mit 5:4.

Ski Alpin (M): Schweizer Trio jagt Italien Es geht weiter unheimlich packend zur Sache auf der Stelvio! Alexis Monney und Franjo von Allmen bringen die nächsten spektakulären Läufe runter und kratzen zeitweise an Franzonis Topzeit, können dieses aber beide nicht knacken. Stand jetzt hätte Italiens Alex Vinatzer vor dem Slalom 0,17 Sekunden Vorsprung auf Daniel Yule (mit Alexis Monney), Loic Meillard (mit Marco Odermatt) und Tanguy Nef (mit Franjo von Allmen). Drei Schweiz-Teams sind damit voll in der Medaillenverlosung!

Ski Alpin (M): Deutsche Medaillenchancen schwinden Was ist das hier für eine hochklassige Abfahrt in der Team-Kombination! Hinter dem Führungsduo Franzoni/Odermatt haut auch Dominik Paris (+0,59 Sek.) eine Topfahrt raus und lässt seinem Partner Tommaso Sala alle Chancen auf Edelmetall offen. Gleiches gilt für das folgende Duo aus Frankreich. Clement Noel fehlen nach einem starken Run von Nils Allegre nur drei Zehntel auf Bronze. Auch Österreichs Vincent Kriechmayr hat sich noch vor Simon Jocher platziert.

Nordische Kombination (M): Rettennegger dominiert das erste Training Die nordischen Kombinierer haben am Morgen ihre erste drei Trainingssprünge auf der Normalschanze absolviert. Zweimal landete dabei der Österreicher Thomas Rettenegger den besten Sprung, einmal war der Norweger Einar Luraas Oftebro einen Tick stärker. Das deutsche Trio um Vinzenz Geiger, Julian Schmid und Johannes Rydzek präsentierte sich solide, hatte aber in allen drei Durchgängen noch Luft nach oben.

Ski Alpin (M): Franzoni kontert Odermatt! Wahnsinn! Nachdem das erste italienische Duo mit Florian Schieder gerade noch ausgeschieden ist, haut der nächste Italiener einen raus. Mal wieder! Giovanni Franzoni unterstreicht seine Topform der letzten Wochen mit einem irren Ritt auf ganz enger Linie. Lange zahlt sich das zeitlich gar nicht aus, doch im Zielhang drückt der 24-Jährige noch mehr rein als Odermatt und geht mit 0,28 Sekunden Vorsprung in Führung!

Ski Alpin (M): Odermatt bringt die Schweiz auf Goldkurs! Mit Marco Odermatt geht nun der Seriensieger der letzten Jahre auf die Piste. Von Beginn an greift der Schweizer an, kann schnell einen Vorsprung aufbauen und zieht sein Rennen bis nach unten durch. Am Ende leuchtet die Eins auf und der Gesamtweltcupführende ist rund eine Sekunde schneller als Daniel Hemetsberger. Damit bringt er sich und Loic Meillard in eine starke Ausgangsposition für den zweiten Durchgang!

Ski Alpin (M): Hemetsberger knapp vor Jocher Das erste ÖSV-Team startet mit Daniel Hemetsberger in die Kombination. Der 34-Jährige liegt lange knapp zurück, doch den Schlussabschnitt fährt der Österreicher wesentlich stärker als Jocher und springt noch um sechs Hundertstel vorbei. Österreich liegt damit knapp in Führung.

Curling (X): Schweiz wieder dran Das schweizerische Curling-Team hat sich nach einem schnellen 0:3-Rückstand gegen Kanada zurückgemeldet und mit zwei Steinen im dritten End auf 2:3 verkürzt. Tschechien hat derweil aus einem 0:2 gegen Estland mal schnell ein 5:2 gemacht und dabei im dritten End satte vier Steine im Haus platziert.

Ski Alpin (M): Jocher haut alles rein! Starker Auftritt von Simon Jocher! Der Abfahrer des deutschen Kombi-Teams kommt gut in das Rennen hinein und zeigt eine sehr ansprechende Leistung. In der Traverse und in der Carcentina findet er eine bessere Linie als Stefan Rogentin, sodass er sich eine Dreiviertelsekunde Vorsprung herausfahren kann. Ein kleiner Wackler im Schlussabschnitt lässt diesen noch auf eine halbe Sekunde schrumpfen, doch Jocher wirft alles rein, zieht voll durch und hält die deutschen Medaillenchancen am Leben!

Ski Alpin (M): Rogentin legt vor Stefan Rogentin macht in der Team-Kombination den Auftakt. Der Schweizer bewältigt die Stelvio ohne größeren Patzer, doch im Ziel scheint er noch nicht vollends überzeugt von seiner gezeigten Leistung zu sein. So schlecht kann es aber gar nicht gewesen sein, denn der Tscheche Jan Zabystran braucht anschließend zwei Sekunden länger.

Ski Alpin (M): Die Favoriten für die Team-Kombi Die besten acht Fahrer der Abfahrtsentscheidung werden bei dieser Team-Kombination allesamt am Start sein. Goldmedaillengewinner Franjo von Allmen startet an der Seite von Tanguy Nef als Schweiz 2. Der Gesamtweltcupführende Marco Odermatt bildet mit Loic Meillard das Duo Schweiz 1 und ist heißer Anwärter auf Gold! Allerdings hat auch Schweiz 3 mit Alexis Monney und Daniel Yule etwas dagegen. Dazu dürfte auch Italien 1 mit Shootingstar Giovanni Franzoni und Alex Vinatzer ein Wörtchen im Kampf um den Olympiasieg mitreden. Für Österreich wollen Vincent Kriechmayr und Manuel Feller einen Coup landen.

Curling (X): Guter Start für Estland Im Kellerduell zwischen Estland und Tschechien geht es zum Abschluss darum, wer die Rote Laterne mit nach Hause nimmt und wer zumindest den vorletzten Platz ergattern kann. Das estnische Duo legt stark los und fährt im ersten End gleich zwei Steine ein. In allen anderen drei Matches konnte im ersten Inning je ein Stein aufgeschrieben werden. Kanada führt gegen die Schweiz, die USA gegen Italien und Südkorea gegen Norwegen.

Ski Alpin (M): Premiere für die Team-Kombination Nachdem die Team-Kombination im Vorjahr erstmals bei der Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm ausgetragen wurde, feiert sie heute ihre Olympia-Premiere. Dabei löst das neue Format die Einzel-Kombination ab. Jeweils ein Abfahrer sowie ein Slalom-Läufer bilden zusammen ein Team, dessen Zeiten zusammenaddiert werden. Beide Athleten bewältigen einmal ihren jeweiligen Kurs, wobei die Abfahrt den Auftakt macht. Für die Speedkönige geht es ab 10:30 Uhr wie am Samstag bereits die komplette Stelvio hinunter. Im zweiten Durchgang ab 14 Uhr geht es in den Slalom, wobei wie üblich in umgekehrter Reihenfolge gestartet wird.

Curling (X): Letzte Session Beim Curling startet gleich die 13. und letzte Vorrundensession in den Mixed-Doubles. Mit Großbritannien, den USA, Italien und Schweden stehen die vier Halbfinalisten bereits vor diesem finalen Spieltag fest. Die Schweiz kann im Duell mit Verfolger Kanada den fünften Platz absichern. Die Vereinigten Staaten treffen zum Abschluss auf Italien, Norwegen auf Südkorea und Tschechien auf Estland.

Skeleton (F): Pfeifer im Training top Bereits am frühen Morgen haben die Skeleton-Frauen ihre ersten beiden Trainingsläufe bei diesen Spielen hinter sich gebracht. In Topform präsentierte sich dabei Jacqueline Pfeifer, die einmal Zweite wurde und einmal die schnellste Zeit verbuchte. Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise kam auf die Ränge sechs und neun, Susanne Kreher auf 15 und 14.

Schweizer Medaillenchancen Gute Chancen auf Edelmetall rechnet man sich heute im schweizerischen Lager aus. Vor allem in der alpinen Teamkombination haben die Eidgenossen einige schlagkräftige Duos am Start. Marco Odermatt fährt mit Loic Meillard, Franjo von Allmen mit Tanguy Nef und Alexis Monney mit Daniel Yule. Stefan Rogentin tritt mit Matthias Iten an. Im Slopestyle-Finale (12:30 Uhr) gehört Freestylerin Mathilde Gremaud zum den Topfavoritinnen. Auch Giulia Tanno kämpft um eine Medaille.

Der deutsche Olympiatag Medaillenchancen gibt es aus deutscher Sicht an diesem Montag vor allem im Skispringen der Männer von der Normalschanze. Philipp Raimund und Felix Hoffmann haben im Laufe der Saison mit mehreren Podestplätzen gezeigt, dass die zum Favoritenkreis gehören. Auch die Routiniers Andreas Wellinger und Pius Paschke wollen ab 19 Uhr nochmal angreifen. In der alpinen Kombination ab 10:30 Uhr hat das DSV-Duo aus Simon Jocher und Linus Straßer höchstens Außenseiterchancen auf einen Medaillencoup. Ab 17 Uhr startet Topfavoritin Julia Taubitz gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Merle Fräbel und Anna Berreiter in den Einsitzer-Wettkampf der Rennrodlerinnen. Anna Ostlender ist im Eischnelllauf-Finale über 1000 Meter dabei und die deutschen Eishockeyfrauen können ab 16:40 Uhr gegen das noch punktlose Frankreich einen Riesenschritt Richtung Viertelfinale machen.

Das Programm des Tages Schon ab 10:05 Uhr geht es im Curling mit der letzten Gruppen-Session in den Mixed-Doubles zur Sache. Die Schweiz tritt zum Abschluss gegen Kanada an, kann sich allerdings nicht mehr für das Halbfinale qualifizieren. Um 10:30 Uhr startet dann mit der alpinen Team-Kombination der Herren die erste Entscheidung des Tages. Dabei steht zunächst die Abfahrt an und der finale Slalom steigt ab 14 Uhr. Ab 12:30 Uhr werden Ski-Freestyle-Medaillen im Slopestyle bei den Frauen vergeben. Um 16:40 Uhr wollen die deutschen Eishockey-Frauen im Duell mit Frankreich einen Schritt in Richtung Viertelfinale machen und die Schweiz trifft um 20:40 Uhr auf Kanada. Beim Rennrodeln werden ab 17 Uhr die ersten beiden Läufe im Einsitzer absolviert und im Eisschnelllauf gibt es um 17:30 Uhr Gold, Silber und Bronze über die 1000 Meter der Frauen. Am Abend stehen dann noch die Halbfinals im Mixed-Doubles-Curling, der Rhythmustanz im Eiskunstlauf, das Big-Air-Finale der Snowboarderinnen und die Entscheidung im Skispringen der Männer auf der Normalpiste an.