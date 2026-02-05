- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 in Joyn-Livestream

Skispringen heute live: Mixed Team von der Normalschanze -  Übertragungen im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 09.02.2026
  • 21:50 Uhr

In Mailand und Cortina d'Ampezzo steigen die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zu den Wettbewerben im Skispringen.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.

Die Wettkämpfe im Skispringen finden dabei in Predazzo statt.

ran gibt einen Überblick über die wichtigsten Informationen rund um die Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Welche Wettbewerbe gibt es im Skispringen?

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien finden sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Einzel-Springen auf der Normal- und Großschanze statt.

Zudem gibt es ein Mixed-Springen auf der Normalschanze und den Super-Team-Wettbewerb der Männer von der Großschanze.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Der Zeitplan für die Wettbewerbe im Skispringen für die Winterspiele im Überblick

Der exakte Terminplan für die Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 wurde bereits bekanntgegeben.

  • Samstag, 7. Februar 2026, 18:45 Uhr: Einzel Normalschanze, Frauen - Siegerin: Anna Odine Ström
  • Montag, 9. Februar 2026, 19:00 Uhr: Einzel Normalschanze, Männer
  • Dienstag, 10. Februar 2026, 18:45 Uhr: Mixed Team Normalschanze
  • Samstag, 14. Februar 2026, 18:45 Uhr: Einzel Großschanze, Männer
  • Sonntag, 15. Februar 2026, 18:45 Uhr: Einzel Großschanze, Frauen
  • Montag, 16. Februar 2026, 19:00 Uhr: Super Team Großschanze, Männer

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Olympia 2026 live: Laufen die Skisprung-Wettbewerbe im Free-TV?

Ja! Die ARD, das ZDF und Eurosport zeigen die Skisprung-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 im Free-TV.

Olympia 2026: Die Skisprung-Wettbewerbe kostenlos auf Joyn sehen

Die jeweiligen ARD-, ZDF- und Eurosport-Übertragungen zu den Skisprung-Wettbewerben bei den Olympischen Spielen lassen sich kostenlos auf Joyn streamen.

Mehr News und Videos zu Olympia
Heraskevych Update
News

Olympia: Ukrainer trägt Helm mit Bildern von Kriegsopfern

  • 09.02.2026
  • 21:51 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 09.02.2026
  • 21:50 Uhr
Jutta Leerdam
News

Jake Paul weint mit: Tränen bei Olympiasiegerin Leerdam

  • 09.02.2026
  • 21:19 Uhr
000 96 QZ 7 BX Ipad
News

Olympia 2026: Märchenhafter Raimund fliegt zum Olympiasieg

  • 09.02.2026
  • 21:16 Uhr
Lindsey Vonn
News

Vater nach Vonn-Sturz: "Das ist das Ende ihrer Karriere"

  • 09.02.2026
  • 20:32 Uhr
Philipp Raimund
News

Olympia JETZT LIVE: Philipp Raimund springt zu Gold!

  • 09.02.2026
  • 19:04 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 09.02.2026
  • 16:22 Uhr
Vonn
News

Die unglaubliche Krankenakte von Lindsey Vonn

  • 09.02.2026
  • 16:01 Uhr
260208 Lindsey Vonn of USA crashes while competing in women s alpine skiing downhill during day 2 of the 2026 Winter Olympics on February 8, 2026 in Cortina. Photo: Joel Marklund BILDBYRAN kod JM J...
News

Deutsche Ski-Ikone über Vonn: "Hätte es nicht anders gemacht"

  • 09.02.2026
  • 15:48 Uhr
imago images 1071516139
News

Olympia 2026: Deutschlands Medaillenchancen in den 16 Sportarten

  • 09.02.2026
  • 15:27 Uhr