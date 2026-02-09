- Anzeige -
Olympia

Olympia 2026 - Lindsey Vonn mit emotionalem Post: Ski-Superstar verrät genaue Diagnose

  • Aktualisiert: 09.02.2026
  • 23:34 Uhr
  • SID

Speed-Queen Lindsey Vonn hat bei ihrem folgenschweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt nach eigenen Angaben einen "komplexen Schienbeinbruch" erlitten.

Das gab die 41-Jährige am Montagabend bei Instagram bekannt. Die Verletzung sei "derzeit stabil", werde "aber mehrere Operationen erfordern, um richtig zu heilen". Die italienische Nachrichtenagentur Ansa hatte zunächst von einem Bruch des linken Oberschenkelknochens berichtet.

Gleichzeitig erklärte Vonn die Gründe ihres Sturzes. Die US-Amerikanerin beschrieb, dass sie nur "Zentimeter zu eng" auf der Linie gewesen sei, als sich ihr rechter Arm im Tor verfing. Vonn betonte: "Mein Kreuzband und frühere Verletzungen hatten nichts mit meinem Sturz zu tun".

Vonn war am Sonntag nach nur 13 Sekunden auf der Olimpia delle Tofane gestürzt. Sie war mit einem Ende Januar erlittenen Kreuzbandriss im linken Knie ins Rennen gegangen. Vonn, die bis zu den Olympischen Spielen in der laufenden Saison zwei Weltcupsiege in der Abfahrt errungen hatte, wollte in Cortina ihren zweiten Olympiasieg nach 2010 schaffen. Inzwischen hat sie sich mehreren Operationen im Ospedale Ca' Foncello in Treviso unterzogen.

