Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gibt es keine Ausreden: Die Medaillen-Chance wurde achtlos weggeworfen. Weil die Mannschaft zu wenig Team war. Von Andreas Reiners Nein, Ausreden gibt es keine. Und Fragen auch nicht mehr. Denn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei den Olympischen Winterspielen zahlreiche Steilvorlagen bekommen. Im Grunde hat sie beim 5:1-Sieg gegen Frankreich nur eine genutzt. Olympische Winterspiele live auf Joyn streamen Da wurde ihr nach einer schwachen Gruppenphase mit viel Ergebnisglück die Chance auf das Viertelfinale geschenkt. Um sich dann mit einem 2:6-Debakel gegen die Slowakei sang- und klanglos von Olympia zu verabschieden. Die Antwort auf die Frage, ob die aktuelle Auswahl tatsächlich die beste deutsche Mannschaft der Geschichte ist, fällt somit ebenso ernüchternd wie deutlich aus. Sie ist es nicht. Dabei war davon im Vorfeld immer wieder zu hören und zu lesen. Auf dem Papier mag das aufgrund der Verstärkungen durch die von Superstar Leon Draisaitl angeführte NHL-Riege auch stimmen.

DEB-Team: Mannschaft mehr als die Summe der Einzelspieler Also in der Theorie. In der Praxis ist eine Mannschaft aber nie automatisch auch ein Team. Es ist stets mehr als die bloße Summe der Einzelspieler. Die DEB-Auswahl hat sich bei diesem Turnier nie in der Form gefunden, in der es nötig gewesen wäre. Selbst der Modus, der Deutschland voll in die Karten spielte, konnte das enttäuschende Abschneiden nicht retten. Dabei war die Chance groß, nicht einfach nur das Mindestziel Viertelfinale zu erreichen, sondern als aussichtsreicher Herausforderer sogar im Kampf um die Medaillen mitzumischen.

DEB-Team: Personelle Power nicht auf dem Eis Doch die personelle Power fand offensiv auf dem Eis zu selten statt, in der Defensive fehlte Qualität in der Breite. Und dazu das, was Mängel wettmachen kann: Teamgeist, Flow und Rhythmus. Von allem hatte die deutsche Mannschaft zu wenig, sodass eine dringend benötigte Leichtigkeit nicht vorhanden war. Der Knoten platzte nicht.

Stattdessen befanden sich NHL-Superstars und DEL-Cracks in einer Art Dauer-Findungsphase. "Wir haben nie wirklich zu unserem Spiel gefunden. Wir sind verdient ausgeschieden", sagte Draisaitl. Dass die Belastung eine größere war, hatte man sich durch die schwache Gruppenphase selbst zuzuschreiben. Und selbst deutliche Ansagen wie die von Moritz Müller verfehlten eine zumindest mittelfristige Wirkung. Der Ex-Kapitän hatte es bei seinen Ausführungen auf den Punkt gebracht. Er hatte angemahnt, man müsse als Mannschaft besser spielen und sich nicht nur auf das Können der NHL-Kollegen verlassen. "Die besten Mannschaften, die ich erlebt habe, waren 2018 und 2023. Da muss diese Mannschaft erst noch hinkommen."